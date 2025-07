Amenaça gihadista a Catalunya: expulsen un imam d'Olot per proclamar el salafisme

Un altre imam ha estat expulsat per proferir proclames radicals i ja són tres els líders religiosos islamistes expulsats a Catalunya en el que portem d'any. En aquest cas ha estat un home marroquí resident a Olot, sobre el qual pesava una ordre d'expulsió. La Policia Nacional ha procedit a la seva detenció i expulsió al Marroc.

Segons informa El Nacional, l'home havia intentat entrar com a imam a la mesquita de Besalú el 2017, però no ho va aconseguir. Després d'una estada al Marroc, el 2020 va tornar a Catalunya per instal·lar-se a Olot.

Allà, segons ha pogut constatar la investigació policial, difonia postulats clarament contraris a la convivència i a l'ordre democràtic. Entre altres lletgeses, professava que els musulmans no s'han de barrejar amb la resta de la ciutat ni complir les lleis espanyoles. Aquest imam radical proclamava la prevalença de la llei islàmica per damunt de la Constitució espanyola.

Això es considera una infracció molt greu de la llei d'estrangeria que comporta l'expulsió del país i la prohibició d'entrar-hi durant els pròxims deu anys. L'islamista ha estat expulsat per participar en activitats contràries a la seguretat de l'estat.

Missatges molt perillosos

L'imam era seguidor de la corrent salafista que predica una interpretació radical de l'Alcorà i de les lleis islàmiques. Per exemple, defensava l'ús obligatori del vel integral per a les dones, cosa que inclou el burca i el nicab. També professava l'odi contra seguidors d'altres corrents de l'islam com el xiisme.

Va arribar a considerar infidels els musulmans que obeïen les lleis espanyoles, i cridava a rebutjar la nacionalitat d'un país no islàmic com Espanya. L'imam estava sota el focus de la policia. Un cop ratificada l'ordre d'expulsió per l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, la policia va procedir a la seva detenció l'1 de juliol passat.

L'islamista radical va ser detingut a Camprodon, des d'on va ser traslladat a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas per fer efectiva la seva expulsió. La Policia Nacional qualifica aquestes expulsions com a “d'alt valor” i tenen caràcter prioritari.

Tres salafistes expulsats

A Catalunya s'han multiplicat les operacions policials contra el gihadisme els últims mesos. L'amenaça va augmentar després d'esclatar la guerra de Gaza, quan els líders islàmics van cridar a la gihad global. Això implica portar la guerra santa sobretot als països occidentals, i utilitzar per a això tots els mitjans.

Catalunya és una de les bases d'operacions de l'islamisme a Europa. La connivència dels poders públics ha afavorit la proliferació del salafisme, que segons dades policials ja ocupa una de cada tres mesquites en sòl català.

L'expulsió d'aquest imam se suma a dues altres expulsions de líders religiosos a la Jonquera i Figueres el mes de febrer passat. Ja són tres les expulsions d'imams per difondre missatges radicals entre la comunitat musulmana. Una cosa que resulta força inquietant tenint en compte que Catalunya no disposa d'un cens d'imams, i per tant escapa al seu control.