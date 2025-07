Creix la violència política a Terrassa: pintades amenaçadores a la seu del PP

Creix la violència política a Terrassa. Dies després de l'assetjament patit pels regidors de Vox a la festa major de la localitat, han aparegut pintades amenaçadores a la seu del Partit Popular. El PP de Terrassa ha compartit a les xarxes socials les imatges on es veu el missatge “fora feixistes dels nostres barris”

És la segona vegada en poques setmanes que vandalitzen la seu dels populars a Terrassa. Va ser el passat mes de maig, tot just estrenada la nova seu, quan els intolerants la van atacar amb pintades: “Fora feixistes dels nostres barris, no us volem aquí”

El PP de Terrassa ha respost que "no marxarem dels 'seus' barris i de 'la seva' ciutat, perquè són els nostres barris i la nostra ciutat". La presidenta i portaveu del PP a Terrassa, Mireia Gimenez Arcusa, ha llançat també un missatge als assetjadors. Ha dit que qui s'ha d'anar de la ciutat són "els feixistes que ataquen seus polítiques"

Missatges de suport després de l'atac

Els populars de Terrassa han rebut l'alè del president del PP català, Alejandro Fernández. "Ni un pas enrere", ha publicat a X, on ha mostrat tot el seu suport a Marta Gimenez i els seus

El PP de Barcelona ha condemnat "rotundament" les pintades a la seu del partit a Terrassa. "Els atacs a la democràcia no tenen lloc en una societat lliure. Seguirem defensant el respecte i la convivència", ha afirmat el secretari d'organització, Agustín Parra

Els populars han rebut també missatges de suport a les xarxes, com aquest: "El pitjor de tot és que es fan dir demòcrates i gent de pau. Volen expulsar qualsevol partit que no tingui els seus ideals"

"Curiós que els veritables feixistes diguin feixistes a qui no pensa com ells", diu un altre comentari

Violència política a Terrassa

La violència política a Terrassa ha anat creixent a mesura que partits com PP i Vox han anat guanyant força. El 2019, els partits del cordó sanitari (TxT, PSC, ERC i Junts) tenien 24 regidors de 27. A les eleccions de 2023, els tres regidors de Vox i els dos del PP van trencar el monopoli de l'esquerra i els processistes

Des de llavors han aconseguit posar en evidència la degradació de la ciutat, amb temes incòmodes com la inseguretat i la immigració. Recentment una escalada de tensió entre el govern municipal i Vox, arran de les violacions

L'alcalde Jordi Ballart va acabar expulsant els regidors de Vox del ple municipal. El cap de setmana passat, la regidora de Vox Alicia Tomás va denunciar que l'alcalde l'havia agredit en intentar treure-li una pancarta per la força a la festa major Només uns dies després, els radicals han tornat a atacar la seu del PP amb missatges amenaçadors