Veïns s'organitzen per frenar una onada de robatoris al barri de Bellvitge

Bellvitge torna a ser escenari de la reacció ciutadana contra els insuportables nivells d'inseguretat que es viuen en alguns barris. En els darrers dies, els aldarulls a Sabadell i la Barceloneta han posat de relleu el cansament dels veïns davant l'abandonament de les institucions. Quan els governants són incapaços de garantir la seguretat, els ciutadans acaben organitzant-se contra la delinqüència.

Això mateix ha passat al barri de Bellvitge, on els veïns estan penjant cartells advertint d'una onada de robatoris. Es tracta d'una informació publicada per El Catalán. Els cartells adverteixen de l'augment de robatoris en habitatges amb el mètode del fil a la porta.

Els lladres aprofiten les vacances d'estiu per entrar als pisos. Per saber si hi ha inquilins dins, posen un fil gairebé invisible a la porta que cau quan aquesta s'obre. Si el fil roman intacte, vol dir que la porta no s'ha obert i per tant l'habitatge està buit.

Els veïns han penjat cartells a façanes i comerços per informar els veïns d'aquesta tècnica. Recomanen als veïns revisar la porta per comprovar si hi ha algun fil enganxat. A més, animen a col·laborar amb la resta de veïns comprovant si hi ha fils a les portes.

“Cuidar del nostre barri és cosa de totes”, es pot llegir al cartell. Aquests cartells apel·len a la col·laboració i la solidaritat entre veïns, enfortint la comunitat davant els delinqüents. És una tendència creixent a ciutats i barris de Catalunya, on l'absència de l'autoritat està creant comunitats més fortes i unides.

Inseguretat preocupant a Bellvitge

Avui mateix podíem llegir aquest missatge a les xarxes socials, advertint d'atacs amb esprais de pebre per part d'una banda de joves.

Hi ha també advertiments que delinqüents de zones limítrofes com L'Hospitalet i El Prat s'estan desplaçant cada cop més a Bellvitge.

El passat mes de maig es va convocar una manifestació contra la inseguretat provocada per un grup de menors al veïnat. Es tracta de joves estrangers que solen anar en monopatí buscant les víctimes propícies. Normalment noies joves, menors o avis a qui assalten per robar-los les seves pertinences.

Arran de l'onada d'atracaments es van organitzar patrulles ciutadanes amb la intenció d'aturar els peus als delinqüents. Van aparèixer cartells amb el missatge "si robes als nostres avis, assumeix les conseqüències"

Bellvitge és el reflex de la degradació de barris humils abandonats durant anys pels poders públics. Aquests barris han estat objecte d'una creixent pressió migratòria i una pèrdua d'identitat, vincles veïnals i poder adquisitiu. Això ha derivat en la situació actual, on l'absència d'autoritat està sent reemplaçada per l'autodefensa veïnal.