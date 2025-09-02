Vinculan la flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg con un enlace de Hamás

Zaher Birawi, un enlace de Hamás en Londres, sería la figura clave detrás de la Global Sumud Flotilla en la que embarcaron Ada Colau y Greta Thunberg rumbo a Gaza. Así lo desvelaron medios como The Telegraph el pasado mes de junio. También lo expuso la periodista francesa Caroline Fourest en medio del silencio estremecedor de los medios.

El escándalo ha vuelto a ver la luz con motivo de la salida de la Global Sumud Flotilla, este lunes, del puerto de Barcelona. La expedición zarpó el domingo pero tuvo que regresar horas después por el mal tiempo. Este lunes volvió a salir con más de 200 activistas de 44 países diferentes, entre los cuales Ada Colau y diputados de la CUP.

Birawi sería el cerebro tras la operación propagandística consistente en el envío de una veintena de embarcaciones con ayuda humanitaria a Palestina. El rotativo Le Point le describe como un operativo de Hamás instalado en Londres, financiado por Qatar y encuadrado en la organización islamista Hermanos Musulmanes.

Birawi dirige una red de oenegés solidarias que sirven para financiar y blanquear operaciones como la flotilla. Forma parte de la estrategia de organizaciones como Hermanos Musulamnes, que ocultan finalidades yihadistas detrás de acciones humanitarias y filantrópicas.

Una información ignorada por los medios

Aunque la salida de la flotilla "solidaria" atrajo este domingo la atención de todos los medios, casi nadie se hace eco hoy de esta información. Aunque se viste como una acción humanitaria, es en realidad una operación política que cuenta con la connivencia de los medios públicos y subvencionados en España y Cataluña.

Zaher Birawi fue nombrado por Israel como operativo de Hamás en Europa y jefe del Europal Forum, designada como una organización terrorista en 2021. En 2023, un diputado británico denunció en la Cámara de los Comunes el papel de Birawi: "Está registrado como fideicomisario de una organización benéfica registrada en el Reino Unido. Y hay unhay un video disponible públicamente que lo muestra organizando un evento en Londres en 2019 titulado Understanding Hamas (Entendiendo a Hamás)", dijo el diputado Christian Wakeford.

Zaher Birawi, periodista británico-palestino y enlace árabe en los medios británicos, apareció en 2012 en una foto junto al exlíder de Hamás Ismail Haniyeh. Hamás fue declarada en 2021 como una organización terrorista en el Reino Unido. Aunque Birawi ha negado siempre cualquier vínculo con el terrorismo, y no se ha demostrado su participación en los atentados del 7 de octubre.

Propaganda internacional

Lo que sí se ha demostrado es su cercanía con Hamás y su activismo a favor de Palestina y en contra de Israel. Ha participado activamente en la organización de manifestaciones antiisraelíes en Londres y en la operación propagandística de las "flotillas de la libertad".

Le vincularon con el Madleen, el barco en el que se embarcó Greta Thunberg el 1 de junio y que fue interceptado por las autoridades israelíes. También con la Global Sumud Flotilla que ahora ha salido en dirección a Palestina. Sus impulsores, como Birawi, quieren conseguir romper el bloqueo de Israel pero sobre todo relevancia y propaganda internacional.