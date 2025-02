Islamic Relief, l'ONG acusada de vincles terroristes que s'estén per Catalunya

Màxima alerta per la presència a Reus d'una organització islàmica sota sospita per les seves suposades connexions amb el terrorisme. Es tracta d'Islamic Relief, una organització caritativa polèmica per les seves connexions amb l'organització terrorista Germans Musulmans. El govern alemany va tallar el seu finançament el 2020, i està també sota sospita als Estats Units i Gran Bretanya.

Islamic Relief va organitzar aquest diumenge a Reus un esdeveniment per preparar la comunitat musulmana per a l'arribada del Ramadà. Anteriorment havien passat per Lleida i Girona.

Vox va demanar sense èxit "la suspensió immediata de les fires que convoca l'organització islamista radical".

És la segona vegada en poc temps que l'islamisme radical intenta tenir presència a la zona de Tarragona. Al setembre, Vox sí que va aconseguir avortar un congrés islàmic a Torredembarra, on havien de participar líders islàmics radicals. Com el predicador que va anomenar "fornicadores" a les dones que es perfumen, o un exconfident que adoctrina els joves sobre els comportaments purs.

En aquesta ocasió, Islamic Relief sí que ha rebut l'autorització per celebrar les seves fires a les ciutats catalanes. Què hi ha darrere d'aquesta organització caritativa sota sospita i amb un pla expansionista a Catalunya?

Radicalisme vestit de caritat

Islamic Relief és una organització benèfica fundada als anys vuitanta al Regne Unit i finançada pels règims islamistes del Golf Pèrsic. Utilitzen el voluntariat i la cooperació per fer proselitisme de les visions més rigoristes de l'islam. El 2017 va assolir els dos milions de seguidors a Espanya, i va iniciar un pla expansionista per continuar sumant adeptes.

Van començar a recórrer les grans ciutats ataviats amb petos blaus i demanant donatius per als refugiats a Síria i a Palestina. També van iniciar una campanya de repartiment de queviures per a les persones que viuen al carrer.

Però les connexions de l'organització amb els règims islamistes i l'organització Germans Musulmans va fer saltar les alarmes. Els serveis d'intel·ligència europeu i espanyol van començar a seguir-los els passos.

Els seus caps han negat reiteradament els seus vincles amb el terrorisme. Però un informe de la Policia Nacional el 2002 els va acusar de finançar camps d'entrenament d'Al Qaeda a l'Afganistan. No només això, sinó que donaven suport logístic a jihadistes i suposaven un risc per a la radicalització dels joves musulmans als països occidentals.

Encara que ells ho neguen, hi ha sospites que qui mou els fils darrere d'Islamic Relief són els Germans Musulmans. El que sí que està demostrat és que Islamic Relief té relació amb la Lliga Islàmica per al Diàleg i la Convivència, que agrupa totes les comunitats de Germans Musulmans.

Fins i tot el president d'Islamic Relief, Ibrahim El-Zayat, va ser cofundador de la Federació d'Organitzacions Islàmiques d'Europa, extensió de Germans Musulmans a Europa.

Alerta antiterrorista a Catalunya

No és casual que l'ONG reprodueixi la mateixa estratègia de Germans Musulmans, que ha conquerit la seva hegemonia als països àrabs amb polítiques socials i caritatives. Israel ha acusat Islamic Relief d'actuar com a agent encobert de Hamàs a Palestina. Els últims informes descarten que sigui una amenaça a Espanya, encara que alerten de l'ús de la caritat per implantar una visió radical de l'islam.

No és la primera vegada que aquesta organització dona cobertura a jihadistes en els seus actes. El 2017 van donar veu a Yasir Qahdi, predicador que defensa els càstigs corporals com tallar mans. El 2020 va dimitir la cúpula en bloc després de descobrir-se missatges a les xarxes socials contra els jueus i a favor del jihadisme.

La presència d'aquesta entitat a Catalunya resulta inquietant en ple auge de l'islamisme radical i l'amenaça jihadista. En les últimes setmanes la policia ha expulsat tres persones acusades de radicalisme a Catalunya. La policia manté el nivell 4 reforçat d'alerta antiterrorista després dels últims atemptats a Europa.

A més, l'esdeveniment s'ha celebrat a Reus, i la província de Tarragona és una de les zones calentes del salafisme a Catalunya. Cal recordar que els radicals controlen una de cada tres mesquites a Catalunya.