Vídeo: Veïns sorprenen in fraganti uns okupes a Badalona i aconsegueixen fer-los fora
L'enuig col·lectiu porta els ciutadans a actuar per protegir la seva seguretat
Ahir, tres persones van intentar entrar il·legalment en un pis al carrer Tortosa, al barri del Gorg de Badalona. Al vídeo es pot veure el trio donant puntades de peu al portal i intentant forçar-lo, cosa que va alertar ràpidament els veïns. Gràcies a la seva actuació ràpida, l'ocupació va ser frustrada abans que poguessin assentar-s'hi
El 2024, Badalona va registrar més de 700 intents d'ocupació, amb un 50% d'aquests que van poder ser aturats pels cossos de seguretat
Davant l'escalada sense control de la delinqüència, els veïns de Badalona han decidit actuar pel seu compte, plantant cara als delinqüents. La manca de resposta ràpida de les autoritats i la sensació d'impunitat han fet que cada cop més ciutadans actuïn pel seu compte
Veïns contra la delinqüència
Els ciutadans denuncien que els robatoris, les ocupacions il·legals i els actes vandàlics s'han multiplicat, i senten que només ells poden protegir les seves cases i el seu entorn. Vídeos i testimonis que circulen a les xarxes socials mostren com la comunitat es mobilitza per frenar delictes abans que es cometin. Aquesta autodefensa reflecteix la creixent frustració amb les autoritats i la urgència de recuperar la seguretat als barris
En aquest altre vídeo, podem veure com entre diversos veïns poden reduir un lladre al barri de Salut. El lladre en qüestió havia assaltat un senyor gran, robant-li la seva cadena d'or. Un usuari alertava que si la cadena no està valorada en més de 400 euros, el delinqüent sortirà d'aquest incident sense trepitjar la presó, sinó que haurà de pagar una petita multa
Albiol diu prou
La situació constant d'inseguretat està aixecant la indignació de molts, entre ells l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. Frustrat per la manca de contundència de la Generalitat i del Gobierno central, ha decidit prendre postura pública i donar suport als veïns que actuen per protegir les seves llars. Amb aquest darrer incident, ha carregat contra el president Pedro Sánchez, a qui acusa de minimitzar el problema de l'ocupació, protegint el delinqüent
El març de 2025, es va enfrontar directament a una dona que havia ocupat un pis al barri del Remei. L'ocupant exigia 3.000 euros per abandonar l'habitatge, però l'alcalde va respondre amb un rotund "Ni un duro veuràs". Aquest gest públic va reforçar el seu missatge de suport als veïns i la seva postura ferma contra l'ocupació il·legal
A més, en un tuit recent, Albiol va mostrar la seva preocupació per la delinqüència a Badalona vinculant-la a l'entrada irregular de persones al país. Va criticar les polítiques migratòries actuals i va assenyalar que els detinguts pels Mossos representen un risc per a la seguretat dels veïns. Aquest missatge reforça la seva postura ferma de suport als ciutadans i la necessitat de mesures més contundents davant la delinqüència
Més notícies: