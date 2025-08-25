Vídeo: Vecinos sorprenden in fraganti a unos okupas en Badalona y logran echarles

Ayer, tres personas intentaron entrar ilegalmente en un piso en la calle Tortosa, en el barrio del Gorg de Badalona. En el video se puede ver al trío dando patadas al portal e intentando forzarlo, lo que alertó rápidamente a los vecinos. Gracias a su rápida actuación, la ocupación fue frustrada antes de que pudieran asentarse.

En 2024, Badalona registró más de 700 intentos de okupación, con un 50% de estos pudiendo ser detenidos por los cuerpos de seguridad.

Frente a la escalada sin control de la delincuencia, los vecinos de Badalona han decidido actuar por su cuenta, plantando cara a los delincuentes. La falta de respuesta rápida de las autoridades y la sensación de impunidad han hecho que cada vez más ciudadanos actúen por cuenta propia.

Vecinos contra la delincuencia

Los ciudadanos denuncian que los robos, las ocupaciones ilegales y los actos vandálicos se han multiplicado, y sienten que solo ellos pueden proteger sus casas y su entorno. Videos y testimonios que circulan en redes sociales muestran cómo la comunidad se moviliza para frenar delitos antes de que se consumen. Esta autodefensa refleja la creciente frustración con las autoridades y la urgencia de recuperar la seguridad en los barrios.

En este otro video, podemos ver como entre varios vecinos pueden reducir a un ladrón en el barrio de Salut. El ladrón en cuestión había asaltado a un señor mayor, robándole su cadena hecha de oro. Un usuario alertaba de que si la cadena no está valorada en más de 400 euros, el delincuente saldrá de este incidente sin pisar la cárcel, sino que tendrá que pagar una pequeña multa.

Albiol dice basta

La situación constante de inseguridad está levantando la indignación de muchos, entre ellos el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol. Frustrado por la falta de contundencia de la Generalitat y del Gobierno central, ha decidido tomar postura pública y apoyar a los vecinos que actúan para proteger sus hogares. Con este último incidente, ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez, al cual acusa de minimizar el problema de la okupación, protegiendo al delincuente.

En marzo de 2025, se enfrentó directamente a una mujer que había okupado un piso en el barrio del Remei. La ocupante exigía 3.000 euros para abandonar la vivienda, pero el alcalde respondió con un rotundo "Ni un duro vas a ver". Este gesto público reforzó su mensaje de apoyo a los vecinos y su postura firme contra la ocupación ilegal.

Además, en un reciente tuit, Albiol mostró su preocupación por la delincuencia en Badalona vinculándola a la entrada irregular de personas al país. Criticó las políticas migratorias actuales y señaló que los detenidos por los Mossos representan un riesgo para la seguridad de los vecinos. Este mensaje refuerza su postura firme de apoyo a los ciudadanos y la necesidad de medidas más contundentes frente a la delincuencia.