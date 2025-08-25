El Gobierno diu que Espanya necessita 3,5 milions més d'immigrants
La crida sorgeix enmig d’una crisi migratòria sense precedents
Espanya es troba immersa en una crisi migratòria sense precedents, amb l'acumulació de diversos anys d'arribades incessants d'immigrants irregulars. Sense anar més lluny, l'any passat es va batre un altre rècord amb l'arribada de gairebé 64.000 il·legals a les costes espanyoles. El caos s'ha traslladat de Canàries a Balears, on hi ha hagut un augment del 77% d'arribades (cent pasteres més que l'any passat)
Tot i la gravetat de la situació, la Secretaria d'Estat de Migracions ha llançat un missatge clar proimmigracionista. “Espanya necessitarà 3,5 milions d'immigrants per compensar les jubilacions que es produiran en la pròxima dècada”, han tuitejat
L'organisme estatal es feia ressò d'un article d'El Economista, on s'adverteix del problema demogràfic espanyol. Segons apunten, "en la pròxima dècada es jubilaran 5,3 milions de treballadors mentre que només s'incorporaran 1,8 milions de joves al mercat laboral". Per això diuen que "la immigració serà crucial" per sostenir l'estat del benestar
'Política criminal que arruïna els espanyols'
Però el missatge no ha agradat a una part dels espanyols que veu amb preocupació la situació de la immigració a Espanya. Santiago Abascal, líder de Vox, ha criticat la "política criminal" del Govern "que arruïnarà els espanyols". En un tuit dur parla de "caos multicultural" que "només beneficia uns pocs privilegiats"
Abascal recull la indignació d'una part important de la població que veu la immigració il·legal com un problema i no com una solució. De fet, la polèmica publicació de la Secretaria d'Estat de Migracions a X ha provocat moltes reaccions adverses
Hi ha qui pensa que és una estratègia de les elits econòmiques per atreure mà d'obra barata i abaixar els costos empresarials. Altres posen en qüestió l'impacte positiu de la immigració il·legal massiva, tant econòmicament com socialment. Així mateix, es pregunten per què en lloc de fomentar la immigració il·legal no es fomenta la natalitat
L'impacte de la immigració
L'últim recompte de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) ha mostrat un nou rècord de població a Espanya. L'augment poblacional s'assenta exclusivament en el saldo migratori positiu. La immigració no para de pujar mentre la natalitat no para de baixar
Diversos estudis a Europa han posat en qüestió l'impacte positiu de la immigració en l'estat del benestar. Segons aquests estudis, al llarg de la vida els immigrants reben més prestacions del que aporten a la seguretat social. Això contradiu el relat oficial sobre els suposats beneficis de la immigració i alimenta les sospites sobre els interessos darrere del model proimmigracionista
Espanya ja ha superat els 49 milions d'habitants i segons les previsions del Govern aviat superarem els cinquanta milions. A Catalunya ja es parla dels deu milions, tot i les reticències d'una part cada cop més gran de la població.
Més notícies: