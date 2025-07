VÍDEO | Sílvia Orriols enfonsa un diputat de la CUP: 'Si m'ataques, reps'

Dani Cornellà és el diputat de la CUP conegut per assistir al Parlament vestit com si anés a una calçotada amb els amics. Aquest dimecres, des del faristol de la cambra catalana, va decidir atacar i insultar Sílvia Orriols. Tanmateix, la jugada no li va sortir com esperava i va acabar sortint escaldat.

Cornellà va titllar de "lladres" Sílvia Orriols i Rosa María Soberana, les dues representants d'Aliança Catalana al Parlament. El motiu és que, tal com repeteixen constantment els principals partits del sistema a Catalunya i els seus mitjans de comunicació subvencionats, els membres del partit identitari assisteixen a poques comissions sectorials que se celebren al Parlament.

El discurs va ser aplaudit per membres de la CUP, d'ERC i del PSC. El discurs, però, obviava que en moltes ocasions se celebren quatre comissions alhora, cosa que fa impossible que les dues úniques diputades d'Aliança Catalana puguin assistir a totes.

En qualsevol cas, Sílvia Orriols no va dubtar a respondre a Dani Cornellà. I va aprofitar el resultat de l'última enquesta del CEO per enfonsar el diputat cupaire. Recordem que l'últim baròmetre del CIS català ha pronosticat que Aliança pot aconseguir entre 10 i 11 diputats, mentre que la CUP amb prou feines en tindria 3 o 4

"L'he vist molt neguitós, senyor Cornellà. Tant de nerviosisme no deu ser per l'última enquesta del CEO que pronostica que[la CUP]perd un diputat i que Aliança Catalana en guanya nou?", deia Orriols mentre el cupaire feia gestos de burla i provocació. "Perquè si és això el que els trasbalsa, prengui cadira, que d'aquí als pròxims comicis encara caurà algun altre[diputat]", afegia

"I llavors sí que podrem assistir a totes les comissions encara que en convoquin quatre a la mateixa hora com fan ara. Els qui potser tindran treballs per assistir a totes[les comissions]seran precisament vostès", retreia la diputada i líder d'Aliança Catalana. "No pateixi, que el temps i l'electorat català posaran tothom al seu lloc", finalitzava Sílvia Orriols

Des de fa temps, ja no només el CEO, sinó totes les enquestes auguren una pujada destacada dels identitaris catalans. La CUP, per la seva banda, es debat entre quedar-se sense representació o ser residual al Parlament segons aquests mateixos sondejos