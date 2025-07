Enquesta a Catalunya: Aliança Catalana i Vox es disparen; baixen les esquerres

Aquest dimecres s'ha publicat el segon baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). L'enquesta elaborada per aquest organisme que depèn de la Generalitat evidencia l'auge dels partits més antisistema a Catalunya: Aliança Catalana i Vox.

El PSC guanyaria; Aliança Catalana i Vox, disparats

Si ara mateix hi hagués eleccions, Salvador Illa tornaria a guanyar. El PSC obtindria entre 40 i 42 escons. Actualment els socialistes en tenen 42. Tanmateix, en el primer baròmetre de l'any el CEO els donava fins a 43 diputats. És a dir, segons el CIS català, Illa podria estar pagant, encara que sigui tímidament, la crisi que viu Pedro Sánchez i el PSOE després de l'esclat del cas Cerdán.

En segona posició se situaria Junts, que no aconseguiria remuntar la caiguda lliure que viu des de fa un any. Si en les eleccions de fa poc més d'un any van treure 35 diputats, ara la xifra rondaria els 28-30. Això sí, es tracta d'un resultat lleugerament superior als 27-29 que vaticinava el CEO en el seu primer baròmetre de l'any.

La tercera força del Parlament seria Esquerra Republicana de Catalunya. Els d'Oriol Junqueras millorarien resultats respecte a les últimes eleccions. En aquests moments tenen 20 escons i el segon baròmetre del CEO els dona entre 21-23. Això sí, és la mateixa xifra que en el primer baròmetre de l'any. És a dir, estarien vivint un cert estancament.

El Centre d'Estudis d'Opinió pronostica amb la seva enquesta un lleuger descens del PP, que tot i així es mantindria com a quarta força del Parlament. Uns 14-15 escons, els d'Alejandro Fernández baixen respecte al primer baròmetre del 2025 (14-16), però podrien mantenir perfectament els 15 diputats que tenen actualment.

Les campanyes constants dels principals partits i els seus mitjans subvencionats no perjudiquen Vox, al contrari. Els d'Ignacio Garriga, a qui sempre auguren que ha tocat sostre a Catalunya, seguirien pujant. Ara tenen 11 diputats. El primer baròmetre pronosticava una forquilla de 10-12 i en aquest baròmetre es dispararien fins als 12-14.

Segurament la principal gran notícia és Aliança Catalana. Els de Sílvia Orriols seguirien la seva meteòrica trajectòria en la política catalana. Al maig de 2024 van aconseguir dos diputats en el seu debut en unes eleccions al Parlament. El primer baròmetre de l'any del CEO els donava 8-10 diputats. Ara, la xifra arriba als 10-11. És a dir, la tendència a l'alça és més que evident.

Tanquen el CEO Comuns i CUP. Mentre els cupaires repeteixen resultats respecte a l'enquesta de fa uns mesos (3-4 escons, ara en tenen 4), els de Jéssica Albiach patirien una patacada respecte a l'últim baròmetre. Actualment tenen 6 diputats, fa uns mesos el CEO els augurava 6-7 i ara la xifra cau fins al 5-6.