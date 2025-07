La CUP convoca una manifestació de suport als manters que van atacar els Mossos

El passat 17 de juny, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van dur a terme un macrooperatiu contra el 'top manta' a Salou i altres localitats de la Costa Daurada. De fet, va ser un dels principals dispositius que es recorden en la lluita contra la venda ambulant il·legal.

Hi va haver una vintena de manters detinguts, acusats de formar part d'una organització criminal. Segons les forces policials, no es tractava precisament de gent vulnerable. Era gent que havia fet de la venda de productes falsificats el seu estil de vida. En magatzems de Reus i Salou es van requisar fins a 40 tones de material que havia de ser destinat a la venda il·legal en diverses poblacions de tot Catalunya per part de joves senegalesos, explicava El Caso.

Tanmateix, no va ser precisament un dia senzill per als agents de Mossos i Policia. I és que un grup de 30 manters violents va decidir atacar els agents i provocar diversos aldarulls pels carrers de Salou. Hi va haver tres agents ferits lleus i un nou detingut, en aquesta ocasió, per desordres públics. I és que els manters concentrats no només van intentar agredir la policia amb pedres i vidres trencats. També van destrossar diversos vehicles dels veïns de la zona.

La CUP surt en defensa dels manters violents

Com ja és habitual, la CUP ha decidit posar-se al costat dels violents i presumptes delinqüents. Ho van fer amb els disturbis de Salt de fa uns mesos o quan van defensar els seus militants acusats d'agredir un membre d'Aliança Catalana a Les Corts, Barcelona. Ara, de nou han sortit en defensa de gent violenta.

I és que els cupaires han encoratjat la seva gent a assistir a una concentració que se celebrarà aquest divendres a les portes de l'Ajuntament de Salou. "Hem d'omplir Salou de lluita antiracista", afirmen en un vídeo, tirant del comodí antiracista per defensar una activitat il·legal com és el 'top manta'.

"Estem veient un augment de la criminalització i persecució dels manters", asseguren, ometent que es tracta d'una activitat econòmica il·legal. Segons ells, aquest fenomen es va evidenciar en el "dispositiu violent i desproporcionat del passat 17 de juny a Salou". Ometent, en aquesta ocasió, que el que precisament va ser violent va ser la resposta dels manters, que van atacar agents i cotxes dels veïns.

Per acabar el vídeo, la CUP no s'oblida d'altres comodins clàssics, com que "això arriba després d'un auge dels discursos d'odi i estigmatitzadors de l'extrema dreta", a qui acusa de "mentiders i racistes". "Vox assenyala i la policia executa", afirmen. I a més asseguren que "criminalitzar els manters és una gran hipocresia".