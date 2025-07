Convoquen una manifestació contra la imposició de quotes de sexe als Bombers

La mesura de reserva de places per a dones al cos de Bombers de la Generalitat ha generat una controvèrsia creixent. La Generalitat va impulsar aquesta "feminització" del cos el 2023, i la idea era assolir la paritat de gènere. D'aquesta manera, es va reservar un 40% de les places a dones en el procés de selecció.

Tanmateix, aquesta mesura ha provocat reaccions crítiques d'alguns grups de bombers, que consideren que la qualitat del servei públic es posa en risc. En aquest sentit, el col·lectiu ‘Bombers per la igualtat’ ha convocat una manifestació aquest dissabte, 19 de juliol, a les 12:00 davant de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Els manifestants rebutgen la imposició de quotes de gènere; insisteixen que la prioritat ha de ser l'excel·lència i la meritocràcia al cos de bombers.

Les mesures de 2023

L'origen de la polèmica és en les mesures de "feminització" adoptades el 2023, quan es va reservar el 40% de places per a dones. Així mateix, entre altres mesures, s'hi incloïa també l'adaptació d'infraestructures i condicions de treball. L'objectiu declarat era assolir la igualtat de gènere en tots els aspectes del servei.

Ara, el Govern del PSC defensa i sosté aquest llegat. Així, una de les veus més criticades ha estat la de la directora del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, Alba Alfageme. En declaracions a RAC1, Alfageme va assegurar que els bombers homes “obliguen” les seves companyes dones a posicionar-se sobre la mesura. Els bombers farien això, va concloure Alfageme, per saber si les candidates "són dels nostres":

Aquest comentari no ha estat ben rebut pels professionals del sector. Els bombers ho consideren una manipulació barroera que no es correspon amb la realitat. A més, afirmen estar tips de les intervencions des d'altes instàncies administratives que distorsionen el debat.

Els organitzadors de la manifestació han deixat clar que no estan en contra de la inclusió de dones al cos. La seva objecció, però, es dirigeix al procés de selecció actual. En paraules seves, "Dones al cos sí! No és el què, és el com", en referència a la meritocràcia per accedir al cos i oferir el millor servei a la ciutadania.