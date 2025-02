VÍDEO: Jove magrebí amb antecedents assalta amb violència un establiment a Tona

Les imatges d'un violent atracament en una joieria de Tona, a la comarca d'Osona, han tornat a sacsejar Catalunya. Malgrat l'esforç d'alguns, no es tracta d'un cas aïllat. En les últimes hores hi ha hagut altres successos que tornen a posar damunt la taula el problema de la multireincidència, i plantegen una pregunta:

Estem davant d'un nou repunt de la inseguretat a Catalunya?

L'atracament es va produir la tarda de dimarts a la joieria García de la localitat de Tona. Un home emmascarat i armat amb un subfusell va assaltar de manera molt violenta l'establiment, enfrontant-se amb el seu propietari. L'atracador va fugir amb un bon botí deixant malferida la víctima, encara que no es tem per la seva vida.

Agents de la policia local van poder detenir el delinqüent en la seva fugida. Es tracta d'un jove de 18 anys, amb nacionalitat espanyola i d'origen marroquí, que acumula diversos antecedents policials.

És un vell conegut de la policia, i també dels veïns ja que no és la primera vegada que actua.

La policia va requisar la màscara i el subfusell amb què es va realitzar l'assalt, i que va resultar ser fals. La violència emprada en l'assalt i el fet que el jove fos multireincident ha causat indignació. També molta preocupació per la inseguretat al municipi.

Un altre cas greu de multireincidència

Un altre cas greu de multireincidència ha tingut lloc a Lleida. Un jove de 21 anys que acumulava 25 antecedents ha estat detingut per tres atracaments amb violència en només quinze dies. Abordava altres joves a la via pública per robar-los, i un d'ells va patir lesions al cap.

Estava pendent que el jove passés a disposició judicial, però els ciutadans ja han perdut la fe en el sistema. El més probable és que el jutge el deixi en llibertat amb càrrecs i torni a actuar més aviat que tard.

Problema d'inseguretat a Catalunya

Els Mossos també han detingut aquesta setmana tres homes que van forçar la persiana d'una fruiteria al districte de Sant Martí, a Barcelona. Van robar 300 euros de la caixa i diverses peces de fruita. En detenir els lladres, els agents van comprovar que acumulaven 54 antecedents penals.

Tots aquests casos, sumats als cinc homicidis de fa uns dies, indiquen un repunt de la inseguretat a Catalunya. La Generalitat, ara en mans del PSC, va prometre la creació de nous jutjats per accelerar els judicis ràpids i acabar amb la multireincidència. Mentre les solucions no arriben, els ciutadans i comerciants continuen patint les conseqüències de la inseguretat.

A Catalunya el bonisme ha creat durant anys un clima d'impunitat que ara és molt difícil de contrarestar. La creació de més jutjats ajudarà, però no és suficient.

Hi ha un clam al carrer demanant canviar les lleis per endurir les penes i deportar els estrangers multireincidents.