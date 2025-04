VÍDEO | Un home armat sembra el caos al centre de Barcelona

Un nou episodi de violència ha generat moments de pànic en ple centre de Barcelona. En aquesta ocasió, un home armat amb una pistola va provocar el caos al districte de Ciutat Vella. L'incident es va produir a la intersecció dels carrers Joaquín Costa i Ferlandina.

Segons les imatges captades per testimonis, dos homes es van enfrontar de manera violenta. Un d'ells, amb el rostre ensangonat, es defensava amb el que semblava un patinet. L'altre va exhibir una arma de foc, fent el gest de carregar-la per utilitzar-la.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís i van acudir ràpidament al lloc. La policia va detenir l'home que portava l'arma. Fonts policials han confirmat a ElCaso que el detingut té més de vint antecedents, és a dir, un altre multireincident que anava lliure:

Encara que l'arma semblava real, tot apunta que es tractava d'una pistola simulada. Tot i així, l'escena va generar pànic entre els vianants que van presenciar la baralla. En aquesta ocasió, l'home ha estat acusat d'un delicte de lesions.

La Unitat d'Investigació de Ciutat Vella ha obert diligències per esclarir l'origen del conflicte. Les primeres hipòtesis apunten a una disputa entre persones reincidents. Els veïns denuncien que aquest tipus d'enfrontaments són freqüents a la zona.

La degradació de Barcelona

Aquest cas se suma a la creixent preocupació per la seguretat a Barcelona. El centre de la ciutat concentra bona part dels delictes violents registrats en els últims mesos. La sensació d'inseguretat ha augmentat notablement entre veïns i comerciants, sobretot amb la xacra de la multireincidència.

El problema no es limita a l'ús d'armes o baralles entre delinqüents. També creix el nombre de robatoris, assalts i agressions en plena via pública. La criminalitat s'ha convertit en un dels principals reptes per a les autoritats locals, que per ara es mostren impotents.

A aquest succés se li suma un altre vídeo compartit pel periodista Víctor Riverola. En ell es veu com diversos ciutadans ajuden els Mossos a reduir un delinqüent. Aquesta col·laboració ciutadana és cada cop més habitual, i suggereix un escenari molt delicat:

Com s'ha dit en diverses ocasions, la multireincidència només es controlarà quan es posin en marxa les reformes judicials necessàries. Fins aleshores, el crim de baixa intensitat es manté en un buit legal. Per aquesta raó, a curt termini no deixarem de veure vídeos i imatges d'aquesta naturalesa.