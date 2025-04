Ester Capella i Salvador Vergés: ERC i Junts treuen l'artilleria pesada

ERC i Junts es llancen definitivament a la guerra en una nova etapa política a Catalunya marcada per la polarització ideològica. Un cop descartada la unitat estratègica de l'independentisme, republicans i postconvergents volen lluitar en l'eix esquerra-dreta. Per a això han tret l'artilleria pesada, cedint el pes de les portaveus a Ester Capella i Salvador Vergés.

Capella i Vergés representen dos perfils durs tant en el to com en l'escorament ideològic a esquerra i dreta. Amb Ester Capella ERC posa al capdavant l'exconsellera que va liderar l'etapa de regulació de l'habitatge en el govern de Pere Aragonès. Amb Salvador Vergés Junts posa al capdavant un perfil que combina l'activisme amb el gir institucional que reclamen els nous temps.

Ester Capella, perfil institucional i bel·ligerant

L'emergència d'Ester Capella està lligada a la reestructuració interna d'ERC després de la reelecció en la presidència d'Oriol Junqueras. La nova direcció va nomenar Capella com a nova portaveu en lloc de Marta Vilalta, opositora de Junqueras. Encara que de moment manté Josep María Jové com a líder del grup parlamentari, aquest ha anat perdent pes mentre l'exconsellera guanya protagonisme.

Capella és l'escollida per ERC per liderar la nova etapa al Parlament mentre no es resol la inhabilitació de Junqueras. D'una banda ofereix l'embolcall institucional que necessita la formació per tornar a guanyar credibilitat. A més de consellera de Territori, va ser també consellera de Justícia en el govern de Quim Torra, diputada al Congrés i Delegada de la Generalitat a Madrid.

El seu to dur i bel·ligerant contrasta amb el perfil amable i conciliador de Josep María Jové. Això permet a ERC marcar un perfil més intransigent amb el Govern i marcar territori davant de Junts. Capella ha dirigit les converses sobre l'acord de l'habitatge, i va encapçalar també l'ofensiva contra la consellera Paneque pel caos a Rodalies.

El seu protagonisme coincideix amb un nou gir a l'esquerra del seu partit. La setmana passada van presentar una moció per sancionar els ajuntaments que no empadronin fins i tot les persones sense residència fixa. També van rebutjar una moció contra l'ocupació i van tornar a tirar de bonisme amb la seguretat i la immigració.

Salvador Vergés, la dreta independentista

Salvador Vergés no sortia a les travesses com a possible substitut de Carles Puigdemont en les passades eleccions, però en poc temps ha guanyat protagonisme. Igual que entre Capella i Jové, les seves dots oratòries també contrasten amb el paper més aviat discret d'Albert Batet. En les últimes setmanes ha guanyat pes marcant perfil independentista amb el caos a Rodalies i dretà amb el tema de l'habitatge.

Vergés ve de l'activisme independentista però amb els anys ha anat guanyant perfil institucional. La qual cosa permet a Junts avançar en el seu gir institucional sense renunciar a la confrontació amb l'Estat. Això es va veure per exemple en la seva intervenció en el ple monogràfic sobre Rodalies, on va demanar “fer fora la Renfe” de Catalunya.

Però a més de l'activisme independentista, Vergés ve del món empresarial. Va crear una exitosa empresa en el sector agroalimentari en l'accionariat de la qual es troba, entre altres, Gerard Piqué. Això el converteix també en puntal del gir a la dreta de Junts, i el seu intent de reconstruir els ponts amb els empresaris catalans.

Davant de perfils més progressistes com Agustí Colomines i Aurora Madaula, Vergés representa amb Joan Canadell i Antoni Castellà el flanc dretà de Junts. Fa uns dies el vam veure defensar les tesis de la dreta sobre l'habitatge davant l'ofensiva reguladora de PSC, ERC, Comuns i la CUP.

Això permet a Junts no només distanciar-se d'ERC, sinó també competir pel vot de la dreta independentista amb Aliança Catalana.