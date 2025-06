VÍDEO | Una baralla a cops de matxet entre estrangers alerta sobre la inseguretat a Figueres

Figueres s'ha consolidat com un dels epicentres de la delinqüència a Catalunya, tot i tenir només 50.000 habitants. Aquestes últimes hores ha viscut dos episodis que reflecteixen la preocupant situació d'inseguretat. Dos magribins s'han enfrontat a cops de matxet al mig del carrer, i un altre estranger ha estat apallissat quan intentava robar

A les xarxes socials s'han viralitzat les imatges de la baralla entre dos estrangers al carrer Girona de Figueres. Segons les primeres informacions, la víctima no ha volgut denunciar i la policia assegura que tant víctima com agressor són vells coneguts

A les imatges es veuen dos joves magribins barallant-se, i almenys un d'ells porta a la mà una arma blanca de grans dimensions. Aquestes baralles generen molta inseguretat entre els veïns. Les imatges estan circulant per les xarxes socials, amb molts comentaris que clamen contra la inseguretat i demanen solucions urgents

Figueres, un polvorí a punt d'esclatar

Figueres segueix el camí de zones com la Mariola, Salt o Cerdanyola. Aquesta mateixa setmana, la policia ha detingut en aquesta localitat un multireincident magribí per 32 robatoris amb força en vehicles i empreses. Una dona ha denunciat haver estat violada per un home d'origen magribí als lavabos de l'estació de Figueres

Robatoris, agressions sexuals, baralles i inseguretat són el pa de cada dia de molts catalans als seus barris. Figueres és una de les ciutats on més ha crescut la violència en els últims anys. El seu alcalde, Jordi Masquef, mostra un perfil dur contra la delinqüència, però la situació està fora de control com en moltes altres localitats

Operació contra la multireincidència

L'alcalde ha fet balanç de l'Operació Kanpai contra la multireincidència, el passat 14 de juny a Figueres. 186 persones han estat identificades, s'han interceptat 56 vehicles i s'han realitzat diverses actuacions contra drogues i tinença d'armes

Destaca a més diverses denúncies per incompliment de la normativa d'estrangeria i la localització i retorn de dos Menes fugats. Hi ha hagut diverses actuacions també per incompliment d'ordenances municipals

"La lluita contra la multireincidència és una obligació, no una opció", ha dit l'alcalde de Figueres. "No permetrem que uns pocs posin en risc la seguretat de la ciutat, no hi ha lloc per a la impunitat", ha afegit. Ha mostrat el seu compromís per "reforçar les mesures de seguretat" i de "coordinació entre cossos policials"