El Parlament rebutja el retorn dels 'menes' de Catalunya

El grup parlamentari de Vox ha proposat aquesta setmana al Parlament l'expulsió de les Menes de Catalunya. La moció ha estat rebutjada amb el vot contrari de PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP, i les abstencions de PP i Aliança Catalana.

El diputat de Vox Sergio Macián es va encarregar de defensar la moció, utilitzant el lema “no volem acollir”. Va criticar durament l'esquerra i els processistes d'haver encoratjat durant anys la immigració il·legal. Però va advertir que això “té conseqüències”, i que “ho sap qualsevol que visqui al costat d'un centre de Menes o s'hagi creuat amb ells pel carrer”.

"Té conseqüències en forma de ganivetades, d'assetjament a les dones, de baralles i d'inseguretat en general", va dir el diputat. Va dir que es reien de Vox quan ho denunciava en solitari, i que "18.000 Menes després, ara ja no riuen tant".

Vox va demanar que el Parlament es pronunciés “a favor de la seguretat dels catalans i en contra de l'arribada massiva d'immigrants a la regió”. A la moció instaven també a la repatriació de les 7.000 Menes que hi ha a Catalunya. Macián va recordar també que el 95% són homes, i la majoria provenen del Marroc i països subsaharians.

Inseguretat i col·lapse dels serveis públics

"Un govern que atén els de fora i abandona els de casa és un govern indigne", va proclamar Macián. Vox va demanar la repatriació de les Menes per raons d'inseguretat i col·lapse dels serveis públics.

El diputat va recordar el cas recent de Piera, una petita localitat on un grup de menors no acompanyats va desfermar el caos amb pals i ganivets. A més va argumentar que "no es poden destinar 4.374 euros a cadascun dels menors estrangers que tenim aquí, quan el 34% dels infants catalans són al llindar de la pobresa o 12.000 persones en llista d'espera per a una plaça geriàtrica".

PP i Aliança Catalana van presentar esmenes a la proposta de Vox. Sílvia Orriols va dir que "ja ens agradaria als catalans que la Generalitat invertís en els nostres fills el que inverteix en les Menes". Va proposar invertir els diners de les Menes en els joves catalans, per millorar la natalitat i poder pagar les pensions.

Juan Fernández va dir que "la responsabilitat humanitària ha de tenir límits" i que la situació a Catalunya "ha d'acabar-se". El diputat del PP va defensar que s'expulsin els estrangers que delinqueixen, "siguin Menes, adults o pensionistes".

L'esquerra i el processisme voten en contra

Junts va negar la vinculació entre les Menes i la inseguretat, i va qualificar la moció de Vox de "xenòfoba" i "discurs d'odi" d'"extrema dreta". La diputada Ennatu Domingo va assegurar que "no existeix marc legal per a la repatriació indiscriminada de menors estrangers no acompanyats".

La posició d'ERC va ser defensada per l'exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena. El diputat va assegurar que entre les Menes "hi haurà de tot", però que "fugen de l'horror" i "tenen drets". Per a ell, els problemes dels catalans vénen de l'acumulació de la riquesa d'uns pocs i no dels 18.000 Menes que ha acollit Catalunya en la darrera dècada.

Els Comuns van apel·lar a Vox a condemnar els atacs contra centres de menors. Andrés García Berrio va demanar defensar l'estat de dret i els drets humans com a millor manera de combatre l'extrema dreta i els discursos d'odi.

La CUP va dir que la injustícia social no la provoquen les Menes sinó els discursos d'odi que encobreixen les desigualtats socials. "Aquí cap infant és il·legal, i el que nosaltres demanem és la deportació del sistema repressiu espanyol".

El PSC també va votar en contra catalogant de "falsedats" les afirmacions de Vox. Els socialistes van negar que les Menes vinguin a viure del conte, afirmant que la majoria estudien i treballen. També van negar que rebin una pagueta, sinó ajudes per viure dignament.