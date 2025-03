VÍDEO: Agustí Colomines insulta Sílvia Orriols al Parlament (i Rull ho tolera)

Junts i Aliança Catalana tenen una relació difícil. Per una banda, Junts no pot desenganxar-se completament d'algunes de les posicions d'AC. Però, per altra banda, Orriols és competència directa de Puigdemont.

I les últimes dades de l'enquesta del CEO confirmen que aquesta relació és molt complicada, sobretot per a Junts. Segons el sondeig publicat ahir, Junts perd en aquests moments set diputats. Són exactament els set diputats que li roba Aliança Catalana, que multiplica per cinc els seus resultats actuals.

Una de les raons perquè Junts es dessagni és que juga a dues bandes. I és que, al mateix temps que es 'dretanitza', Junts procura tenir també una cara amable per rebre la benedicció del sistema. Una de les figures juntaires que exerceixen millor aquest últim paper progressista és Agustí Colomines. Recentment, per exemple, el diputat Colomines va proposar una mesura curiosa per combatre el fet que Catalunya és un niu gihadista.

Segons va exposar en seu parlamentària, s'haurien d'imposar "formacions periòdiques sobre drets humans, lleis i valors de les societats avançades" als imams radicals de Catalunya. I en clara referència a Aliança Catalana, el diputat Colomines va assenyalar que "un extremisme no es pot combatre amb un altre extremisme"

Més tensió amb Orriols

L'última fletxa de Colomines a Aliança Catalana ha estat més directa. Segons ha denunciat Sílvia Orriols al Parlament, Colomines li va dir "feixista" mentre pujava les escales. De seguida, Orriols ho notifica al president Rull "perquè consti".

Després se segueix una situació estranya, en la qual Josep Rull diu que no ha vist el que diu Orriols, i Colomines no ho reconeix. Llavors, Rull informa que quedarà constància de l'insult i Colomines ho accepta amb un gest gairebé còmic.

"El president Rull no ha fet res, m'hauré de posar un mocador al cap, suposo...", ha dit Orriols a les xarxes socials. Aquesta referència està vinculada a les recents polèmiques al Parlament entre Orriols, Rull i Najat Driouech:

Sense més transcendència, la situació s'ha quedat aquí. Ara bé, aquest petit incident és revelador de la tensió que arrossega Junts amb AC. I per ara tot apunta que el gran perjudicat d'aquesta batalla és Junts.