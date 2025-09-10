Veïns de Sants-Montjuïc exigeixen més seguretat després de l’assassinat d’un menor
Els afectats, silenciats pels mitjans de comunicació catalans, han rebut el suport de Vox
Centenars de veïns de Sants-Montjuïc han tornat a concentrar-se per exigir més seguretat i la fi de les polítiques proimmigracionistes dels governs. És la segona protesta veïnal en menys d'una setmana. La concentració va tenir lloc només unes hores després que morís apunyalat un jove hondureny de 16 anys, durant una baralla entre bandes.
Els veïns d'aquest districte barceloní fa temps que pateixen un augment de la inseguretat, vinculada sobretot a diversos assentaments il·legals en parcs i edificis abandonats. Segons els mateixos testimonis, dones, infants i avis tenen por de sortir al carrer. Preocupa sobretot l'increment dels robatoris violents i les agressions.
La protesta d'aquest dimarts ha comptat amb el suport de Vox. El líder de la formació, Ignacio Garriga, es va desplaçar fins a la concentració a la Zona Franca per donar suport als veïns i demanar la fi de la “delinqüència importada”.
Problema greu de seguretat a la Zona Franca
La Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc, és una de les àrees que pateix amb més duresa la degradació de Barcelona. Inseguretat i incivisme van de la mà per donar lloc a un ambient que els veïns asseguren que és irrespirable. Els afectats no dubten a assenyalar l'abandonament institucional i la immigració massiva com les causes principals.
És simptomàtic que ni la manifestació de divendres ni la concentració d'ahir hagin tingut ressò als mitjans de comunicació catalans. Ni TV3-Catalunya Ràdio, ni la premsa subvencionada, han dit res sobre el problema.
Tampoc s'han pronunciat els partits catalans, amb l'excepció de PP i Vox. Es confirma així el silenci mediàtic i l'abandonament institucional del qual es queixen els veïns. Però el seu problema és extensible a altres barris de Barcelona i a altres ciutats de Catalunya, on els veïns pateixen la inseguretat i si es queixen són titllats d'ultradretans.
Ignacio Garriga, en xoc
Ignacio Garriga assegura que poques vegades ha escoltat testimonis tan colpidors, tot i haver recorregut desenes de barris i ciutats de tot Catalunya. "Dones amb esprai de pebre a la bossa, avis plorant, joves agredits per magribins", és el que li han transmès els afectats a peu de carrer. "He vist gent humil i treballadora", ha dit el líder de Vox, "absolutament abandonada davant d'una administració que ha portat una immigració massiva i desbordada".
Garriga ha lamentat que "quan els veïns es queixen i munten manifestacions han d'escoltar els tertulians de torn dient que són uns racistes". Ha afegit que "l'increment constant de la inseguretat té com a responsables el bipartidisme i els partits separatistes, que han impulsat polítiques de fronteres obertes".
Més notícies: