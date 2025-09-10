Dos magribins violen una menor tutelada a Olot
Les autoritats no podran amagar gaire més temps el debat sobre immigració i violència contra les dones
La ciutat d'Olot es troba commocionada després de la violació d'una menor d'edat tutelada per la Generalitat durant les Festes del Tura. Els Mossos van detenir aquest dimarts de matinada un jove marroquí de 23 anys com a presumpte autor dels fets. Així mateix, mantenen la recerca d'un segon home, també d'origen marroquí, que ja tenen identificat.
L'atac es va produir el passat 6 de setembre, al voltant de la una de la matinada, als voltants de la zona d'oci de les festes. La víctima va relatar a la policia que va ser abordada per dos homes als quals reconeixia d'haver-los vist en altres ocasions a Olot. Després de la denúncia, els agents li van mostrar imatges de possibles sospitosos i la jove va assenyalar els presumptes autors. El primer va ser detingut al seu domicili i el segon continua fugit.
Una víctima especialment vulnerable
La menor està sota tutela del Govern català i resideix en un centre de protecció de la infància. Després dels fets, ha rebut acompanyament per part del personal educatiu i el cas s'ha derivat a un servei Barnahus, especialitzat en l'atenció a menors víctimes de violència sexual.
Aquest episodi suma una altra pàgina negra als serveis d'atenció a la infància i l'adolescència de Catalunya. En aquest cas, la Generalitat ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el procés judicial.
Context de creixement de la violència sexual
Aquest cas es produeix en un moment especialment delicat per a la seguretat a Catalunya. Segons el Ministeri de l'Interior, les agressions sexuals amb penetració van augmentar un 22% en l'últim trimestre a la comunitat, tot i el descens global de la criminalitat. Catalunya és, a més, la regió amb la taxa més alta de violacions denunciades a Espanya, amb 16,5 casos per cada 100.000 habitants.
El perfil dels agressors també ha obert un debat social. Les dades del Ministeri revelen que, dels empresonats per violació a Catalunya, més del 90% són d'origen estranger. Una estadística que encén la polèmica sobre l'impacte de la immigració irregular en la seguretat, encara més en la seguretat de les dones.
Reaccions polítiques
La violació a Olot ha tingut un fort ressò polític. Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, va acusar la Generalitat de “condemnar a la violència” les menors tutelades i va reclamar “deportar fins que no en quedi ni un delinqüent o violador estranger entre nosaltres”:
Per molt que les autoritats polítiques vulguin amagar el debat de la immigració il·legal, aquesta és una realitat del carrer a tots els ordres. Aquesta mateixa setmana, per exemple, vivíem una manifestació contra la inseguretat a Sants i Montjuïc. Definitivament, els malabars estadístics de les xifres no aconseguiran resoldre el problema.
