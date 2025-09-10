Vídeo: Un okupa armat amb un matxet desferma el caos entre els veïns de Sant Cugat
Aquest individu s'amaga a l'habitatge cada vegada que la policia acudeix al lloc i després torna a sortir
El centre de Sant Cugat viu des de fa mesos una situació de creixent inseguretat a causa d’un okupa conflictiu. L’episodi més greu es va produir la matinada del passat dissabte. Aquell dia, l’home va sortir al carrer armat amb un matxet i va començar a destrossar vidres, arrencar plantes i llançar amenaces.
Segons relaten els residents del carrer Sant Domènec, no es tracta d’un fet aïllat. L’individu, que ocupa il·legalment un immoble des del desembre juntament amb una dona embarassada i un menor, acostuma a trencar mobiliari urbà, increpar els vianants i generar un clima d’autèntic pànic. En aquesta ocasió, a més, va arribar fins i tot a orinar en plena via pública.
La policia té poc marge de maniobra
La Policia Local va acudir al lloc després de rebre diverses trucades alertant d’una suposada baralla. Quan van arribar els agents, l’home es va amagar a l’interior de l’habitatge per evitar ser detingut. Un cop els efectius van marxar, l’okupa va tornar al carrer i va tornar a protagonitzar nous actes vandàlics.
Els veïns denuncien que aquest modus operandi és habitual: quan sonen les sirenes es refugia al pis ocupat i aconsegueix eludir la policia. La por s’ha instal·lat al barri fins al punt que alguns residents han canviat rutines per por de coincidir amb l’okupa al carrer. Asseguren que la situació és insostenible i reclamen una solució urgent.
El mateix tinent d’alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, ha reconegut que coneixen perfectament la situació i que s’està treballant en coordinació amb la Policia Local i els serveis socials. No obstant això, els veïns retreuen la manca de mesures eficaces i asseguren sentir-se abandonats. Diferent localitat, mateixa estampa per a gran part dels municipis catalans.
L’ocupació, un problema a l’alça a Catalunya
El cas de Sant Cugat no és aïllat. Catalunya concentra gairebé la meitat de les ocupacions registrades a tot l’Estat i el 72% de les detencions per violació de domicili. El fenomen s’ha disparat els darrers anys, amb més de 8.000 detinguts només en aquesta comunitat, la majoria estrangers.
La permissivitat de la legislació ha generat un efecte crida que fomenta la multireincidència i la creació de bosses de criminalitat. Mentrestant, veïns com els del carrer Sant Domènec conviuen cada dia amb situacions dantesques.
