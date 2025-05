Veïns de Bellvitge surten al carrer contra la delinqüència i comencen a organitzar-se

La preocupació ha escalat en les primeres posicions de la preocupació de la ciutadania en les enquestes d'opinió. La situació s'està complicant en barris degradats de les grans ciutats. Davant la inacció de les autoritats, els veïns s'organitzen i surten al carrer.

És el que està passant a Bellvitge, el barri de L'Hospitalet de Llobregat on grups de delinqüents sembren el caos amb robatoris i agressions. Farts de la situació, dissabte més de 300 veïns van sortir al carrer a Bellvitge per dir prou a la inseguretat. A més, s'han creat grups de missatgeria instantània per informar i alguns veïns s'organitzen en patrulles urbanes.

La manifestació va ser organitzada pel Frente Obrero i secundada per desenes de veïns. L'objectiu era “denunciar la creixent inseguretat provocada per grups de delinqüents, en la seva majoria estrangers, que actuen impunement”. Els veïns volien visibilitzar la seva preocupació i exigir mesures urgents per tornar la seguretat al barri.

Diversos testimonis han denunciat robatoris i agressions, sobretot a persones grans i amb problemes de mobilitat. Els joves solen rondar a la recerca de la seva víctima, i la segueixen fins a assaltar-la. Això ha sembrat el pànic i hi ha gent que té por de sortir al carrer.

Durant la manifestació s'escolten crits com “Bellvitge no es ven, Bellvitge es defensa”, i “no és racisme, prou de bonisme”.

El Frente Obrero denuncia els interessos que hi ha al voltant del model migratori actual i les seves conseqüències en els barris humils. Denuncien que hi ha zones com La Florida que ja són no-go. Però adverteixen també que alguns barris com Bellvitge s'estan despertant i no permetran que la delinqüència prengui els carrers.

La seguretat als barris

El cas de Bellvitge és representatiu de la ràpida degradació de la seguretat i la convivència en barris de grans ciutats de Catalunya. Els últims incidents a Salt (Girona), (Cerdanyola) Mataró, i La Mariola (Lleida) així ho testifiquen. Però també ho confirmen les últimes dades de la criminalitat aportades pel Ministeri de l'Interior.

Veïns de Bellvitge farts de veure com aquests joves agredeixen els grans han decidit organitzar-se per defensar el barri. Les patrulles ciutadanes són un fenomen a l'alça en ciutats com Barcelona, L'Hospitalet i Terrassa.

Són criticades per les autoritats locals, que insisteixen que el monopoli correspon a les forces i cossos de seguretat de l'estat. Però les patrulles ciutadanes són precisament un reflex del fracàs de l'Estat i el seu deure de protegir els ciutadans.