Veïns carreguen contra les superilles d'Ada Colau: 'Gràcies per tanta degradació'

Els veïns del barri de Sant Antoni estan farts de la situació provocada per les superilles, la polèmica mesura urbanística impulsada per l'exalcaldessa Ada Colau. La darrera queixa va viralitzar una imatge de la cruïlla entre El Mercat de la Misèria i Campo Sagrado, on s'observa un grup de ferrovellers i indigents. Aquesta imatge s'ha convertit en una postal habitual de certes zones de Barcelona, i reflecteix la creixent sensació de brutícia a l'àrea.

A través de xarxes socials, el col·lectiu SOS Sant Antoni no va trigar a reaccionar, qualificant la zona de “supercuki illa” i destacant que ja no es veuen nens jugant ni persones grans conversant. En lloc d'això, denuncien que l'espai s'ha envaït amb carretons plens de ferralla.

“A qui li agradaria estar aquí?”, preguntaven, reflectint el descontentament amb la transformació que ha portat la gestió municipal. Poc després, SOS Sant Antoni va tornar a publicar noves imatges de la mateixa zona, on els ferrovellers i indigents havien muntat un assentament.

En el seu missatge, van criticar durament l'Ajuntament: “Surt el sol a l'assentament tercermundista del Carrer Marquès de Campo Sagrado. Avui és un bon dia per seguir pagant impostos i que ens continuïn tractant així”. Aquest comentari resumeix la frustració dels veïns amb el que consideren una degradació del barri i una herència deixada per Colau i perpetuada per l'actual alcalde, Jaume Collboni.

Reaccions dels usuaris

Els comentaris a les xarxes socials també reflecteixen el descontentament generalitzat. Un usuari va expressar: “Em fa mal tant veure el barri tan degradat”. Un altre va afegir: “La imatge de ciutat degradada, amb gent que recull ferralla i escampa tot el dels contenidors, és impressionant. On són els serveis socials? O l'Ajuntament no arreglarà tot això?”.

Aquest debat sobre les superilles i el seu impacte als barris de Barcelona no sembla tenir fi, mentre els veïns continuen lluitant per recuperar un entorn més net, segur i habitable. La polèmica continua sent un tema candent, i sembla que les superilles, lluny de complir el seu objectiu de millorar la qualitat de vida, s'estan convertint en un símbol de la decadència urbana per a molts.