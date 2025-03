La CUP diu que no hi ha 'cultura de la baixa' a Catalunya: la realitat de les dades

En una intervenció al Parlament, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha carregat contra la idea que hi ha una “cultura de la baixa” a Catalunya. De passada, també ha carregat contra el Govern, les patronals i les empreses asseguradores per fer de la salut “un negoci”. Segons ha explicat, la col·laboració públic-privada amb les mútues condueix a un “terrorisme sanitari” que el Govern de la Generalitat empara.

Més en particular, la diputada Vega ha denunciat el projecte de donar incentius econòmics als metges d'atenció primària per optimitzar els processos de baixa. Estrada entén que això és un “xantatge” perquè els metges donin baixes que, d'una altra manera, “no donarien”. Aquest projecte, que era una proposta de la consellera Pané, finalment no es realitzarà, però des de la CUP demanen que s'enterri de manera definitiva:

Després d'aquesta intervenció parlamentària, la CUP ha anunciat que vol la compareixença dels consellers d'Empresa i de Salut, així com de la direcció de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM). “El PSC està actuant al servei de la patronal, posant en risc la salut dels treballadors i les treballadores i forçant els metges i les metgesses a anar en contra del seu propi codi deontològic”, conclouen des de la formació anticapitalista.

La realitat de les dades

A més d'un problema amb la burocràcia excessiva, el teixit productiu català té un altre problema afegit: les baixes. D'entrada, podria semblar una qüestió menor, però les dades que manegen empresaris i associacions empresarials són preocupants. Segons explicava recentment la Cambra de Comerç de Sabadell, “Catalunya lidera el rànquing europeu d'absentisme laboral”, que té un cost del 10% del PIB.

Tal com va explicar el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, “l'absentisme per malaltia comuna és la principal causa d'incapacitat temporal, amb 8,1 milions de baixes anuals”. I com és públic i notori, les diferències amb els autònoms són abismals: entre els assalariats l'absentisme arriba al 56%, mentre que en els autònoms és de l'11%.

En un altre sentit, Ginesta va vincular el problema de l'absentisme i de la burocràcia. Amb aquestes xifres en el nombre de baixes, va explicar Ginesta, una part molt important de la tasca dels metges consisteix a gestionar expedients. És a dir, que a tots els efectes es converteixen en administratius.

A més de PIMEC, altres patronals fonamentals de Catalunya van insistir en la necessitat de la pedagogia. Altrament, no s'adverteix el cost econòmic que tenen les xifres estructurals d'absentisme. Així mateix, van remarcar la inseguretat jurídica a què s'enfronten les empreses amb aquest problema, sobretot, petites.