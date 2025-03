Interior compta més de 4.000 extutelats sense treballar a Espanya

Els mitjans públics i subvencionats catalans han omplert portades aquests dies amb una sorprenent afirmació. El 89% dels joves extutelats treballa, estudia o fa les dues coses. Aquesta dada es complementa amb altres xifres triomfalistes que ajuden a assentar la idea de la reinserció sociolaboral dels joves extutelats.

Aquesta realitat no es pot comprovar perquè la Direcció General de l'Adolescència i la Infància (DGAIA) de la Generalitat no ofereix dades al respecte. Precisament per això, es va encarregar un estudi al respecte a un grup d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest estudi, i una enquesta privada de la FEPA, són les fonts d'on surten les esmentades xifres.

Es tracta d'informes elaborats a partir d'enquestes a una part del col·lectiu, i que per tant no reflecteixen la totalitat. Ja que la Generalitat no ofereix dades, cal acudir a l'últim informe del ministeri, amb data 31 de desembre de 2023.

Quants extutelats treballen a Espanya

El Ministeri de l'Interior va publicar el 2024 el seu últim informe sobre menors no acompanyats i joves extutelats amb situació de residència. Segons aquestes dades, 8.661 d'aquests joves estan donats d'alta a la seguretat social i amb un mínim d'un dia treballat. Per contra, hi ha 4.260 que no treballen.

Això significa que un 67% ha aconseguit inserir-se en el mercat laboral amb més o menys èxit, per un 33% que no. Són xifres orientatives, tenint en compte que engloben tot l'estat i no només Catalunya. Però en aquest cas sí que són dades oficials sobre la totalitat del col·lectiu, i estan lluny del 90% que es publica aquests dies.

Cal matisar que el 67% són joves que han treballat almenys un dia, la qual cosa no significa que treballin actualment. La xifra podria ser major.

L'informe també mostra una evolució positiva amb el pas dels anys. El percentatge de joves migrants extutelats que aconsegueixen treballar va augmentant any rere any, la qual cosa significa que els serveis socials estan fent una bona feina.

Encara que l'estadística mostra també una altra realitat. Malgrat els esforços de l'administració per ajudar aquests joves després de complir els 18 anys, continua havent-hi una part important que queda en situació de marginalitat o pobresa. La qual cosa posa de manifest la necessitat d'una immigració controlada tenint en compte els recursos il·limitats.

Debat sobre els menes

L'informe del Ministeri deixa també en evidència la voluntat dels mitjans de forçar una imatge del col·lectiu que serveixi al seu relat. La realitat és més complexa. Catalunya va rebre un nombre de menors molt per sobre del que els seus recursos poden cobrir, la qual cosa genera un evident desequilibri tant econòmic com social.

Aquells que han assenyalat la necessitat de limitar l'arribada de menors no acompanyats han estat estigmatitzats públicament. Els mitjans públics i subvencionats apel·len a enquestes i estudis sense mostrar la totalitat del problema. L'informe del Ministeri ofereix una visió més realista per a un debat més rigorós.