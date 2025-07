La líder de Vox a Terrassa, Alicia Tomás, acusa l’alcalde Jordi Ballart d’agredir-la

La tensió creixent entre l'alcalde de Terrassa, l'exsocialista Jordi Ballart, i la regidora de Vox, Alicia Tomàs, ha esclatat aquest diumenge durant la festa major. Al tradicional Ball a la Plaça, els tres regidors de Vox han desplegat una pancarta amb el lema “no ballem amb autoritaris”. Això ha provocat que l'alcalde, que la té jurada a Alicia Tomàs des de fa temps, reaccionés de manera irada.

La líder de Vox a Terrassa afirma que l'alcalde li va agafar el braç per treure-li la pancarta “per la força”. La regidora denuncia “crits, empentes i violència” per part de Ballart i altres membres del govern municipal. Afegeix que “han traspassat tots els límits” i que “estan perdent el control perquè saben que el carrer ja no els pertany”.

Tomàs ha compartit la seqüència de l'enfrontament en un tuit on ha denunciat les formes de l'alcalde i els seus regidors. Vox Terrassa ha denunciat “l'agressió” i “l'intent de censura” per part del govern de Jordi Ballart. El partit ha compartit imatges on es veuen els moments de tensió que es van viure a la plaça.

Els regidors de Vox van ser increpats per persones que eren al lloc durant la batussa. "Això és el que pateixen els nostres representants en moltes zones de Catalunya", ha dit la formació, queixant-se de la situació.

Alicia Tomàs i Jordi Ballart, alta tensió

L'alcalde exsocialista i la líder de Vox fa temps que alimenten una tensió que va més enllà de la rivalitat política. Tomàs ha liderat l'auge de Vox a Terrassa, irrompent a les darreres municipals amb tres regidors. La seva formació ha crescut gràcies a la denúncia de la inseguretat creixent, de la qual responsabilitzen el bonisme del govern municipal.

La tensió va escalar fa unes setmanes quan Vox va culpar Ballart i les seves polítiques de l'augment de les violacions a Terrassa. Tot va sorgir de la denúncia d'una violació per part d'una dona a mans de dos estrangers. Això va derivar en enfrontaments creuats entre Ballart i Tomàs.

Tomàs va acudir al ple amb una samarreta polèmica, i va acabar expulsada per les autoritats. Des de llavors, Vox denuncia ser objecte de censura per part de l'alcalde i el govern municipal. La tensió ha anat en augment fins que ha esclatat aquest diumenge.

Segons relata Crónica Global, l'incident a la plaça ha provocat moments de tensió amb empentes i insults. Finalment, els regidors de Vox han optat per abandonar el lloc. Tot ha passat enmig d'un impressionant desplegament policial que, segons recullen els mitjans locals, no tenia precedents en anys anteriors.