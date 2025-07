Fins al final amb Pedro Sánchez: ERC i Junts escenifiquen la seva submissió al PSOE

Pedro Sánchez ha escrit aquest dimecres un altre capítol del seu manual de resistència, amb la inestimable col·laboració dels seus companys de viatge. Especialment de Junts i ERC, que amb ínfules de socis exigents han enviat un missatge clar a l'oposició. Aniran fins al final amb aquest Gobierno, perquè del que es tracta és de blindar els seus privilegis i que no governi la dreta.

Pedro Sánchez es jugava ahir la continuïtat de la legislatura. El president del Govern va comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els casos de corrupció i assegurar el suport dels seus socis. El que es respirava després de la sessió a les files socialistes era alleujament i eufòria continguda.

Al PSOE hi ha la sensació que Pedro Sánchez va salvar el match ball amb un suport dels seus socis per sobre de les expectatives. Va presentar un paquet de mesures reciclades sobre la corrupció i va prometre el compliment dels compromisos amb els seus socis. Amb això va aconseguir el suport que necessitava per superar l'escull i afrontar el que queda de legislatura.

Sánchez va aconseguir escenificar la majoria parlamentària que li permetrà seguir al Govern, i l'aïllament del PP juntament amb els seus aliats de Vox. Missió complerta. Fins i tot va aconseguir allunyar el fantasma de la moció de confiança que li van demanar el PNB i Coalició Canària.

La sessió va deixar un regust de ruptura definitiva entre el PNB i el PP, la qual cosa tanca la porta a la possibilitat d'una moció de censura. En conclusió, el PSOE va reforçar el bloc de govern mentre que Feijóo va tornar a mostrar la seva impotència davant d'un Sánchez acorralat.

La falsa equidistància de Junts

Pedro Sánchez va sortir guanyador ahir gràcies sobretot a ERC i Junts, que van tornar a demostrar la seva submissió. Rufián almenys no amaga les seves cartes: sempre ha deixat clar que el seu principal objectiu és que no governin PP i Vox. El de Junts, en canvi, comença ja a ser insostenible

Míriam Nogueras (Junts) va tornar a jugar la carta de l'equidistància, amb allò que "el nostre bloc no és l'esquerra ni la dreta sinó Catalunya". Va prometre "seguir fent de dic de contenció de l'esquerra intervencionista espanyola i de la dreta catalanòfoba". També va apel·lar al PSOE a complir l'Acord de Brussel·les, i va advertir a Pedro Sánchez que està "en pròrroga"

Carles Puigdemont va ratificar aquesta equidistància a través de X (Twitter). El president de Junts va venir a dir que no es casen ni amb el PSOE ni amb el PP, i que ni apuntalen governs corruptes ni obriran la porta a la dreta

L'única realitat és que Junts va facilitar ahir l'aprovació del paquet de mesures contra la corrupció de Pedro Sánchez, i amb això va ratificar el seu suport al Govern. Malgrat la retòrica buida de l'equidistància, està clar que Junts ha optat per un dels dos blocs

Rufián demana a Sánchez que passi a l'ofensiva

ERC també va ratificar, com era d'esperar, el seu suport a Pedro Sánchez. Tot i que Oriol Junqueras ha volgut transmetre la imatge d'un suport crític i vigilant, Esquerra continua sent el soci més fiable del Govern. Gabriel Rufián ho ha tornat a demostrar aquest dimecres deixant clar que el seu únic objectiu és que no governi la dreta

Rufián ha aprofitat el debat per lliurar la seva pròpia guerra amb Junts. Ha demanat a Pedro Sánchez que passi a l'ofensiva contra la guerra bruta de la dreta, i ha advertit novament sobre les intencions de Junts. Ha demanat al president del Govern que comenci a pactar mesures amb l'esquerra per després presentar-les a Junts i no a l'inrevés

Rufián ha advertit que si la corrupció escala trencaran amb el Govern perquè hi hagi noves eleccions. En política tot és possible, però ara mateix això sembla una quimera. A ERC, com a Junts, estan disposats a arribar amb Pedro Sánchez fins al final