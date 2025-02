L'última polèmica de la Conselleria de Feminisme destapa la hipocresia de Tània Verge

L'Assemblea de Treballadores del Departament d'Igualtat i Feminisme ha emès un dur comunicat contra l'actual direcció. Es queixen que han retirat banderes de Palestina, cartells d'una manifestació pel cessament del foc a Gaza, i propaganda del Sindicat de Llogateres. Consideren que és una "censura" i una "vulneració flagrant" del dret a la llibertat d'expressió.

La reivindicació ha estat compartida per l'exconsellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. "Un departament amb la competència de promoure els drets humans no pot coartar la llibertat d'expressió ni la defensa de causes justes del seu personal", ha afirmat.

A més, ha recordat que amb el traspàs de carteres d'ERC al PSC, el departament va suprimir la "s" en Feminismes. La qual cosa, afirma, "no és innòcua". En la seva opinió es tracta d'un canvi d'orientació en el departament, en un sentit conservador.

En realitat, el missatge de Tània Verge no fa més que evidenciar les seves contradiccions.

Les contradiccions de Tània Verge

En primer lloc, resulta xocant que treballadors públics defensin fer propaganda en el seu lloc de treball.

Però a més ho fan reivindicant la bandera Palestina, on els drets de les dones i LGTBI brillen per la seva absència. Incorren així en una flagrant contradicció, subscrita "plenament" per Tània Verge.

I no és l'única. Perquè l'exconsellera se suma a la reivindicació de la llibertat d'expressió, però va multar amb 10.001 euros a Sílvia Orriols per expressar una opinió.

Així, aquesta plataforma de treballadors públics denuncia una persecució de les idees polítiques per part de l'actual departament d'Igualtat i Feminisme. Però en subscriure-ho, l'exconsellera Tània Verge assumeix que la persecució només pot ser en una direcció: contra aquells que no combreguen amb les seves idees.

Resquemor amb la direcció actual

La reacció contra l'actual direcció parteix precisament del resquemor davant la voluntat d'alliberar el departament de les atadures ideològiques de l'anterior direcció. Una vegada més, reaccionen davant la seva pèrdua del control del relat.

L'anterior consellera va ser criticada per haver convertit el departament d'Igualtat en un artefacte ideològic. Però al mateix temps va ser incapaç de garantir la seguretat de les dones. La violència de gènere es va mantenir a l'alça mentre que les agressions sexuals a Catalunya es van disparar de manera alarmant.