Mohamed, el lladre multireincident que han enxampat a Catalunya amb 70 antecedents

La permissivitat que durant anys han imposat els governants a Catalunya ha creat un espai d'impunitat per a la delinqüència. El nou govern socialista ha mostrat la seva intenció de canviar les coses, però no serà tan fàcil.

De moment la multireincidència continua fent estralls, i en alguns casos els delinqüents arriben a acumular desenes d'antecedents sense conseqüències penals.

És el cas d'un conegut lladre de Sant Celoni que acumula uns 70 antecedents, i que ha tornat a actuar. És un bon exemple de la situació que han de patir els ciutadans a Catalunya a causa del bonisme i la negligència dels seus governants.

Mohamed ha entrat per tercera vegada a presó

Mohamed, un magrebí de 32 anys amb múltiples antecedents, va entrar en una perfumeria per robar el 13 de febrer. Es va endur diversos productes valorats en 470 euros. Els Mossos el van identificar gràcies a les càmeres de seguretat, i el van detenir poc després quan encara portava els productes robats a sobre.

Els Mossos el relacionen amb dos actes violents ocorreguts aquest mateix mes de febrer.

Un, un robatori amb força ocorregut la nit del 6 al 7 de febrer, quan suposadament va entrar per la força en un gimnàs. L'altre, un robatori en un bar la nit del 9 de febrer, durant el qual va amenaçar els treballadors amb un ganivet de grans dimensions.

Després de la seva detenció arran del robatori a la perfumeria, la policia va poder confirmar que es tractava del mateix lladre en els tres casos. El van identificar com Mohamed K., un vell conegut de la policia però que seguia al carrer fent de les seves. El jutge el va enviar a presó, on ha entrat per tercera vegada a l'espera de judici.

Qui la fa la paga?

Salvador Illa ha convertit el “qui la fa la paga” en el seu lema en matèria de seguretat. Però no n'hi ha prou amb les bones paraules. Les xifres diuen que la multireincidència no ha baixat, i els ciutadans continuen esperant una reforma de la llei i més jutjats per posar els delinqüents a ratlla.

L'augment d'efectius de la policia no és suficient, perquè els detinguts surten al carrer al cap d'unes hores per tornar a delinquir. Els multireincidents continuen al carrer esperant un judici ràpid que s'hauria de fer en dues setmanes i s'eternitza fins a més d'un any.

Davant d'aquesta situació, molts ciutadans es pregunten per què ells han de complir amb les seves obligacions però els delinqüents no. A més, es dona la circumstància que Catalunya és la comunitat on més impostos es paguen i on hi ha més inseguretat.