'A què estàs esperant': L'ISIS crida a cometre atropellaments massius a Europa

Preocupació màxima per la seguretat a Europa després de l'últim missatge propagandístic de l'Estat Islàmic. Un mitjà no oficial afí a l'organització, Al Saif Media, ha cridat els musulmans a cometre atacs massius en sòl europeu:

"A què estàs esperant? Els carrers estan plens d'objectius: Atropella'ls!"

El missatge va acompanyat de la imatge d'un home conduint davant d'una multitud de vianants amb dianes al cap. D'aquesta manera, l'Estat Islàmic transmet la idea que tots els infidels són un objectiu. La crida es produeix en plena onada de terror després de diversos atacs en ciutats europees.

Aquesta nova amenaça dona la raó al vicepresident nord-americà JD Vance quan va dir que Europa té un "enemic interior". Vance, mà dreta de Donald Trump, va pronunciar aquestes paraules durant la Conferència de Seguretat de Munic, el passat 14 de febrer. "Quants revessos haurem de patir abans de canviar el rumb i portar la nostra civilització cap a una nova direcció?", va preguntar després de l'últim atemptat a Alemanya.

Atropellaments massius

El mitjà afí a l'Estat Islàmic ha cridat a cometre massacres amb la modalitat dels atropellaments massius. Aquest ha estat un dels mitjans utilitzats en els atemptats recents en ciutats europees. Els islamistes criden els seus llops solitaris a atemptar en ciutats com Berlín, Munic, Frankfurt, Viena, Brussel·les, Anvers i Salzburg.

Els serveis de seguretat de països com Gran Bretanya, Suècia, Bèlgica o Alemanya han reforçat el seu nivell d'alerta antiterrorista. També Espanya està prestant especial atenció a l'augment de l'amenaça terrorista. Últimament ha augmentat la propaganda de xarxes islamistes que conviden els joves a "tallar el cap" dels infidels a Espanya.

A més de la tasca policial, els serveis secrets europeus estan analitzant el creixement de la presència i la influència de l'islamisme dins de les seves fronteres. Fa temps que la policia està alertant de la implantació de cèl·lules dorments per cometre atemptats a gran escala. El focus es posa ara sobre Gran Bretanya, que sembla ser el lloc escollit per establir la base operativa de l'ISIS a Europa.

Contra la propaganda jihadista

Les autoritats han posat el focus també sobre mitjans com Al Saif, que duen a terme la tasca propagandística del Daesh a Europa.

Aquest mitjà va publicar recentment un missatge anunciant la seva missió: "Portem bones notícies per als musulmans. Amb el permís de la guia d'Allah, Al Saif Media aviat començarà la seva feina".

Al Saif Media té com a objectiu "traduir les publicacions oficials i no oficials dels mitjans de l'Estat Islàmic a l'alemany". Així com "proporcionar informació i inspiració als musulmans a Occident mitjançant la publicació de notícies diàries, vídeos i llibres". La seva voluntat és "enfortir la fe i impartir lliçons per preparar els germans i germanes musulmans per als desafiaments dels croats".