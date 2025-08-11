VÍDEO | L’últim deliri woke de TV3: 'Dones o persones que tenen mames'
La recerca d'inclusivitat en el llenguatge sobre la lactància genera polèmica i allunya les mares reals
Aquest dissabte, un fragment d'una entrevista emesa pel 324.cat sobre lactància materna va incloure l'expressió “dones o persones que tenen mames”. Aquesta elecció lingüística, que pretén ser inclusiva a tota costa, va acabar desconnectant-se de la realitat i generant polèmica.
La peça informativa tractava sobre les dificultats que afronten moltes mares per mantenir la lactància materna durant el temps recomanat per l'OMS, a causa de la pressió social i els prejudicis. Tot i que la majoria de mares a Catalunya inicien la lactància, l'exposició a crítiques i judicis fa que moltes l'abandonin abans dels sis mesos.
En aquest context, el 324.cat va publicar al seu compte oficial de X fragments d'entrevistes amb mares i funcionàries. Destaquen Blanca Prats, de l'Agència de Salut Pública, i Cristina Martínez, directora del Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). Aquesta última, responsable de la polèmica frase “dones o persones que tenen mames”.
Aquest terme busca incloure també les dones biològiques que han fet un procés de transició a homes transgènere i que mantenen la capacitat d'alletar. Tanmateix, l'expressió ha estat qüestionada pel seu excessiu tecnicisme. La frase dificulta la comunicació clara sobre un tema tan quotidià com la lactància.
Un reflex dels temps en què vivim
Cristina Martínez no és un cas aïllat, sinó una peça més dins de l'entramat institucional que impulsa una agenda woke sense valorar-ne les conseqüències pràctiques. La insistència a redefinir termes bàsics mostra com la Generalitat prioritza etiquetes ideològiques per damunt de la realitat diària de les famílies catalanes.
Aquesta imposició d'un llenguatge artificial genera confusió i allunya moltes dones de la lactància, quan el que realment es necessita és un suport clar i efectiu. És un exemple evident de com una ideologia rígida pot entorpir la comunicació i perjudicar aquells a qui hauria de protegir. Tot un retrat dels temps en què vivim.
A més, aquesta estratègia no només distorsiona la realitat, sinó que obre una bretxa creixent entre les institucions i la ciutadania. Moltes mares senten que les seves necessitats reals queden invisibilitzades davant de debats semàntics imposats des de dalt, augmentant la desconfiança envers les polítiques públiques de salut.
TV3, una altra vegada al focus
La polèmica torna a sorgir, una vegada més, de l'obsessió de TV3 per convertir-se en difusora de tot el que té a veure amb la ideologia woke. La televisió pública catalana és una màquina de gastar diners per fer ideologia al servei del poder. Això ha despertat les crítiques de molts catalans cansats de la deriva d'aquest canal.
La ideologia de gènere és una de les obsessions de TV3, i especialment la moda trans. Són freqüents els espais a la cadena pública catalana on es potencien tot aquest tipus de temes i es criminalitzen la maternitat o la masculinitat.
