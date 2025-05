TV3 utilitza fotos antigues i amb IA per il·lustrar una notícia de Gaza

La guerra a la Franja de Gaza s'ha convertit en un dels debats polítics i socials més espinosos. Com no podia ser d'una altra manera, la premsa no se'n lliura d'aquesta polarització, sectarisme i interessos creuats. I, en el cas de TV3, és evident l'accent antiisraelià de la televisió pública catalana i del seu corresponsal a la zona, Joan Roura.

En aquesta ocasió, la polèmica ha vingut perquè TV3 compartia una notícia signada per Roura que feia servir una fotografia antiga i feta amb intel·ligència artificial. Així ho han desvetllat les xarxes socials, que han contrastat les dates d'altres publicacions anteriors. Un usuari que respon al nom de “La Baliverna” s'ha mostrat indignat pel fet que “a casa nostra, la tragèdia de Gaza ens l'explica Roura fent servir una foto de nens d'una altra família i una altra foto generada per IA”:

Aquest usuari ha explicat que la font d'aquestes fotografies és “habitual” en el cas de Roura. Més en particular, es tracta “d'un operatiu de Hamàs que es fa passar per periodista” i que respon al nom de Motasem A Dalloul. Segons explica l'usuari, aquest presumpte periodista fa temps que fa servir fotografies d'altres guerres (la de Síria, per exemple) per generar impacte.

La reflexió final de 'La Baliverna' és si aquest és el tractament informatiu adequat d'una cadena pública per explicar “un dels pitjors conflictes de l'última dècada”. I més en una cadena que, com TV3, té un pressupost milionari.

No és la primera vegada

Aquesta no és la primera vegada que Roura és al centre de la polèmica pel seu tractament informatiu del conflicte. Amb motiu del primer aniversari del 7 d'octubre, per exemple, Roura va recomanar informar-se amb la cadena Al Jazeera i va demanar “reforçar els contrapoders EUA-OTAN-Israel” per “reequilibrar una mica el món post-Gaza”.

De fet, el mateix Roura ja va protagonitzar una polèmica idèntica a l'actual quan va donar circulació a una foto que també era falsa. En qualsevol cas, Roura ha insistit que “periodisme no és neutralitat”. Defensava aquesta postura al·legant que “periodisme no és neutralitat en situacions en què el dret internacional diferencia entre bàndols: víctimes de victimaris, ocupats d'ocupants”:

El que és segur és que la polarització política i informativa continuarà durant molt de temps. Sense anar més lluny, el Govern va decidir recentment tancar la delegació de la Generalitat a Israel, cosa que va generar crítiques entre sectors de l'oposició.