Salvador Illa continua rendit als Comuns: la Generalitat tanca la seva oficina a Israel

L'acord d'investidura està obligant Salvador Illa a fer constants concessions als seus socis, ERC i els Comuns. Amb tan sols sis diputats, la formació de Jéssica Albiach està aconseguint tenir una notable influència sobre el Govern. Després d'imposar la seva política d'habitatge, ara aconsegueixen que la Generalitat tanqui la seva oficina a l'exterior a Israel.

En aquest cas, les exigències dels Comuns coincideixen plenament amb l'estratègia que està seguint Pedro Sánchez. Això permet a Illa matar dos ocells d'un tret. Satisfer els seus socis de govern, i al mateix temps reforçar l'estratègia del seu cap a la Moncloa.

Pedro Sánchez està duent a terme una nova ofensiva contra Israel aprofitant tot l'escàndol d'Eurovisió. És una estratègia del PSOE per tapar la crisi del Govern i la seva caiguda en les enquestes. Illa torna a jugar un paper protagonista com a representant dels interessos del PSOE i del Govern central.

La decisió s'ha pres durant una reunió entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach. Govern i ecosocialistes han acordat tancar l'oficina exterior de la Generalitat a Tel-Aviv.

L'oficina es va obrir el 2015 amb l'objectiu de reforçar el teixit empresarial català a la zona. El Govern detallarà pròximament el calendari del tancament, així com a quantes empreses afectarà i què passarà amb el personal de l'oficina. El seu desmantellament per motius ideològics suposa un perjudici per a les empreses i l'economia catalana.

Els Comuns tornen a sortir-se amb la seva

La mesura porta el segell inconfusible dels Comuns, que han fet de la causa palestina i contra Israel el seu leitmotiv en aquesta legislatura. Albiach ha justificat el tancament pel “genocidi televisat en directe” amb la mort de 53.000 persones, 15.000 d'ells nens.

Així mateix, ha dit que “Catalunya no podia quedar-se de braços plegats”, i ha utilitzat els termes “colonització” i “neteja ètnica d'Israel a Palestina”.

També ha revelat que les negociacions s'han dut directament amb Illa, que és qui ha donat llum verda. En la línia de Sumar, Albiach ha demanat “prendre totes les mesures necessàries des de l'àmbit internacional, europeu, espanyol i català per frenar la guerra a Gaza”.

El Govern era inicialment contrari a tancar l'oficina, però el context actual ha convençut Illa de la seva oportunitat. Amb això, el PSC es plega davant el colauisme latent en els Comuns. Cal recordar que Ada Colau va ser pionera en la ruptura de les relacions institucionals amb Israel.

El PSC, en mans dels seus socis

L'acord confirma doncs la deriva del Govern Illa cap a l'esquerra més radical. La debilitat del govern en minoria i la creixent pressió d'ERC i Comuns estan marcant el rumb de les polítiques de l'executiu. Al mateix temps estan impedint a Illa marcar el seu propi segell, i el canvi de rumb amb Israel és un exemple.

Un altre hàndicap per a Illa és la necessitat de secundar l'estratègia de Moncloa per salvar Pedro Sánchez. El President de la Generalitat s'està veient lligat de mans i peus. Això li permet de moment sobreviure, però al mateix temps li impedeix liderar i marcar perfil.