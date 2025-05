Giorgia Meloni lidera el pols amb Brussel·les per la immigració

Giorgia Meloni s'erigí des de la seva arribada al poder com a motor del canvi de paradigma en les polítiques migratòries de la Unió Europea. La primera ministra italiana va ser clau en el canvi de posicionament que permeté la reforma del Pacte de Migracions i Asil. Ara ha fet un pas més amb la formulació d'un nou enfocament basat en la sobirania dels estats membres.

Per a això ha trobat un aliat contra natura com és Dinamarca, país governat per la socialdemocràcia. Itàlia i els danesos han enviat una carta al Consell Europeu per reclamar més sobirania per als països en matèria d'immigració.

El nou eix Roma-Copenhaguen aconsegueix així superar el marc ideològic del debat més enllà de la dreta i l'esquerra. Imposa un nou paradigma basat en la sobirania dels països per decidir sobre la seva seguretat. Plantegen així un pols a l'establishment de Brussel·les que intenta mantenir el control dels canvis en la política migratòria.

Més sobirania per a més seguretat

La primera ministra italiana ha apel·lat a la defensa dels estats sobirans de “els nostres ciutadans, els nostres valors i la nostra democràcia”. Apunta que aquests països “protegeixen els drets humans”. I critica l'establishment per “impedir als Estats expulsar criminals estrangers o protegir les seves fronteres”.

Davant això, Meloni reclama “més autonomia a nivell nacional per decidir quan expulsar ciutadans estrangers que hagin comès delictes”. Així com “més llibertat per controlar qui no pot ser repatriat”.

La primera ministra italiana exigeix que el Conveni Europeu de Drets Humans “deixi d'utilitzar els drets com a arma contra les nostres fronteres”. Insisteix que “defensar els drets també significa defensar la seguretat, la legalitat i la llibertat”,

A més, Meloni assumeix el rol de “liderar aquest canvi”, juntament amb cada cop més països de diferent color polític. Cal recordar que Itàlia ha posat en marxa mesures pioneres per al control de la frontera i l'externalització de les deportacions. Un model que ha estat qüestionat des de Brussel·les, que ara es troba amb aquest nou pols.

La fórmula de l'èxit

Les polítiques migratòries del Govern de Giorgia Meloni han aconseguit reduir en temps rècord l'arribada d'immigrants a Itàlia. El seu èxit llueix més en contrast amb Espanya, país amb el qual Itàlia comparteix la problemàtica de ser un lloc d'entrada a Europa. Mentre a Itàlia la immigració il·legal es reduïa un 70%, a Espanya l'arribada d'irregulars augmentà més d'un 80% en els darrers anys.

El seu model ha estat admirat i copiat per països amb governs molt allunyats de la dreta radical. El millor exemple és Dinamarca, on igual que a Alemanya, la socialdemocràcia experimentà una transmutació.

La primera ministra socialdemòcrata Mette Frederiksen imposà un canvi basat en una simple premissa: "La immigració massiva és una amenaça per a la vida quotidiana a Europa, i sobretot per a les classes treballadores". L'esquerra danesa ha assumit que "l'arribada descontrolada d'immigració devalua els salaris, distorsiona el mercat i genera problemes de seguretat".

El seu govern ha endurit les condicions d'asil, ha limitat les ajudes públiques i ha accelerat les deportacions. El resultat, un 28% menys d'immigració i un 85% menys de sol·licituds d'asil. L'extrema dreta, que el 2015 anava disparada, ara és residual.