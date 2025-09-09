TV3, de nou sota el focus per dir-ne 'tiroteig' a l'atac islamista de Jerusalem
Els usuaris assenyalen amb incredulitat que, per ser un 'tiroteig', els únics que disparaven eren els terroristes
L'últim atemptat a Jerusalem, que va deixar sis morts - entre ells un jove espanyol de 25 anys - i diversos ferits greus, ha obert un nou front de polèmica a Catalunya. En aquest cas, per la cobertura de TV3. La cadena pública catalana es va referir a l'atac com un “tiroteig” en les seves publicacions a les xarxes socials, cosa que ha generat dures crítiques.
Els missatges de TV3 difonien la notícia amb titulars com: “Cinc morts i una desena de ferits en un tiroteig als afores de Jerusalem”. O “Hamàs i la Gihad Islàmica han elogiat, però no han reivindicat, el tiroteig als afores de Jerusalem que ha provocat almenys sis morts i una desena de ferits: hi ha un espanyol entre les víctimes”. L'elecció del terme “tiroteig” en lloc de “atemptat terrorista” ha estat interpretada com un eufemisme que blanqueja l'autoria islamista dels fets.
Crítiques a les xarxes
La reacció no es va fer esperar. Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, va ser una de les primeres a respondre. “Tiroteig? Atemptat islamista. Però suposo que la realitat no encaixa amb el relat de ciència-ficció que porteu mesos difonent. Cínics”. Altres usuaris van acusar directament TV3 d'actuar com a “portaveus encoberts de Hamàs” i assenyalaven el sense sentit de qualificar això com un tiroteig. “Tiroteig? Armats només hi anaven uns, els terroristes”, deia incrèdul un usuari.
També hi va haver retrets a la manca de rigor periodístic en una cobertura internacional que compta amb corresponsals pagats amb fons públics. “Teniu un corresponsal allà pagat per tots nosaltres que podria explicar el que realment ha passat, però no, millor seguir manipulant i jugar amb els nostres diners”, criticava un altre usuari indignat.
Una polèmica recurrent
No és la primera vegada que TV3 és acusada de parcialitat o biaix en el tractament d'informacions relacionades amb l'Orient Mitjà. Més en particular, un dels seus periodistes més destacats, Joan Roura, és habitualment assenyalat per la cobertura que fa. En algunes ocasions ha arribat a publicar imatges falses fetes amb intel·ligència artificial. En qualsevol cas, a ningú se li escapa el marcat accent progressista que té TV3 en gairebé tots els àmbits.
Més notícies: