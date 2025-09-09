La diputada de la CUP a la flotilla cap a Gaza demana ajuda al Parlament de Catalunya
L'esquerra catalana intenta explotar al màxim la travessia per guanyar agenda mediàtica i projecció política
L'expedició de la Flotilla Global Sumud cap a Gaza ha sumat un nou episodi amb intencions polítiques a Catalunya. Pilar Castillejo, diputada de la CUP embarcada en la missió, ha dirigit una carta al president del Parlament, Josep Rull. En la carta, la diputada demana que la cambra exerceixi la “màxima pressió internacional” si l'exèrcit israelià intercepta les embarcacions.
El text, publicat a Crític, subratlla el caràcter “pacífic i humanitari” de la iniciativa, amb l'objectiu d'obrir un corredor humanitari cap a la Franja de Gaza. La diputada Castillejo reconeix les dificultats de la travessia, però assegura que l'acció busca “sacsejar consciències” davant del que qualifica de “genocidi”. “Hi ha moltes probabilitats que l'Estat israelià ens intercepti i ens retingui contra la nostra voluntat i contra el dret internacional”, adverteix Castillejo.
Crida a la solidaritat institucional
En la seva carta, Castillejo recorda l'experiència de “repressió” viscuda per Rull l'any 2017 i apel·la a la “voluntat majoritària” de la societat catalana de posar fi a la guerra. “Li demano que faci tot el possible perquè el nostre Parlament estigui a l'alçada del moment i exerceixi tota la pressió contra l'Estat d'Israel quan ens reprimeixi”, escriu.
El gest suposa un pas més en la projecció política de l'expedició, que ja havia suscitat peticions similars. Dies enrere, Ada Colau va reclamar a TV3 més implicació dels executius europeus i fins i tot que posessin recursos públics per finançar els vaixells. En aquest cas, la petició de Castillejo busca implicar el Parlament en una acció que desborda el que és estrictament humanitari per convertir-se en un assumpte de representació política catalana a l'escena internacional.
Una expedició polèmica i dividida
La presència de figures polítiques a la flotilla ha generat un intens debat a Catalunya. Mentre els organitzadors insisteixen en el seu caràcter no violent i legal, les crítiques arrelen contra el que es percep com un exercici d'activisme d'elits desconnectat de les prioritats internes. La participació de dirigents d'ERC, els Comuns o la mateixa CUP ha alimentat retrets a les xarxes, tant des de sectors independentistes desencantats com des de veus contràries al moviment propalestí.
