Damià Bardera destapa el gran parany que passa a l'ESO a Catalunya
El professor Bardera proposa avaluacions periòdiques i que no estiguin a càrrec del Departament
L'escriptor i professor de secundària Damià Bardera torna a encendre el debat educatiu amb un diagnòstic sever sobre l'educació a Catalunya. En una entrevista per a Nació, l'autor d'Incompetències bàsiques denuncia els malabars estadístics amb les dades. Bardera parla, per exemple, d'una "farsa in situ" en virtut de la qual es regalen títols i aprovats.
Com ve fent des de fa molt de temps, el professor Bardera denuncia que el marc pedagògic vigent ha desplaçat els continguts a favor d'una retòrica “competencial”. És a dir, que es prioritza el mètode en lloc de la substància. “Si no entens el que llegeixes, de quin esperit crític parlem?”, planteja amb agudesa Bardera. En aquest sentit, el professor deixa de ser un transmissor de coneixements per convertir-se en un "animador".
La promoció sense suspensos i el ‘títol a qualsevol preu’
Bardera descriu avaluacions finals on “aproven pràcticament tots”, amb casos en què decisions del claustre es reverteixen a posteriori per inspecció o via recurs familiar. El resultat, afirma, és una reducció estadística del fracàs escolar “regalant títols”. Això porta a situacions preocupants, com alumnes de Batxillerat que “no dominen les taules de multiplicar”.
Al seu entendre, el sistema prefereix evitar el conflicte abans que assegurar aprenentatges, cosa que és indissociable de la disciplina. Més en particular, la cadena d'autoritat s'ha afeblit i el professor és l'esglaó més desprotegit. Aquesta manca d'autoritat es resol en episodis que trenquen classes senceres i on el missatge implícit és que l'exigència és negociable.
Les propostes de Bardera
Davant d'aquest panorama, Bardera reclama avaluacions externes biennals i sistemàtiques realitzades per un organisme independent del Departament. Proposa vincular la promoció a la superació de nivells clars i verificables. I tot això sense pegats posteriors que alterin el sentit de les qualificacions.
El docent demana xifres públiques i transparents de comprensió lectora, absentisme i conflictivitat, i admet mesures extraordinàries per al “5% d'alumnat disruptiu”. És a dir, centres específics, reversibles, amb personal especialitzat per garantir el dret a aprendre del conjunt i la seguretat dels docents. Paral·lelament, suggereix itineraris de més rendiment per a altes capacitats, a fi que l'empenta d'uns no quedi bloquejada pel desordre d'altres.
