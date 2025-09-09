TV3, de nuevo bajo el foco por llamar 'tiroteo' al ataque islamista de Jerusalén

El último atentado en Jerusalén, que dejó seis muertos - entre ellos un joven español de 25 años - y varios heridos graves, ha abierto un nuevo frente de polémica en Cataluña. En este caso, por la cobertura de TV3. La cadena pública catalana se refirió al ataque como un “tiroteo” en sus publicaciones en redes sociales, lo que ha generado duras críticas.

Los mensajes de TV3 difundían la noticia con titulares como: “Cinco muertos y una decena de heridos en un tiroteo en las afueras de Jerusalén”. O “Hamás y la Yihad Islámica han elogiado, pero no reivindicado, el tiroteo en las afueras de Jerusalén que ha provocado al menos seis muertos y una decena de heridos: hay un español entre las víctimas”. La elección del término “tiroteo” en lugar de “atentado terrorista” ha sido interpretada como un eufemismo que blanquea la autoría islamista de los hechos.

Críticas en redes

La reacción no se hizo esperar. Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, fue una de las primeras en responder. “¿Tiroteo? Atentado islamista. Pero supongo que la realidad no encaja con el relato de ciencia ficción que lleváis meses difundiendo. Cínicos”. Otros usuarios acusaron directamente a TV3 de actuar como “portavoces encubiertos de Hamás” y señalaban el sinsentido de calificar eso como un tiroteo. “¿Tiroteo? Armados solo iban unos, los terroristas”, decía incrédulo un usuario.

También hubo reproches a la falta de rigor periodístico en una cobertura internacional que cuenta con corresponsales pagados con fondos públicos. “Tenéis un corresponsal allí pagado por todos nosotros que podría explicar lo que realmente ha pasado, pero no, mejor seguir manipulando y jugar con nuestro dinero”, criticaba otro usuario indignado.

Una polémica recurrente

No es la primera vez que TV3 es acusada de parcialidad o sesgo en el tratamiento de informaciones relacionadas con Oriente Medio. Más en particular, uno de sus periodistas más destacados, Joan Roura, es habitualmente señalado por la cobertura que hace. En algunas ocasiones ha llegado a publicar imágenes falsas hechas con inteligencia artificial. En cualquier caso, a nadie se le escapa el marcado acento progresista que tiene TV3 en casi todos los órdenes.