TV3 se vuelca con el ramadán y los catalanes estallan: ‘Estamos acabados’

La cobertura de TV3 sobre el ramadán ha desatado una ola de críticas en redes sociales. El medio público emitió ayer un reportaje titulado Las mujeres y el ramadán, que muestra un acto infantil de celebración del ramadán en Palafrugell, organizado por mujeres musulmanas. El reportaje incluye numerosas declaraciones de mujeres que profesan el islam y que reivindican esta religión.

El contenido del reportaje ha sido percibido por muchos usuarios en redes como un blanqueamiento del islam. “No he visto nunca la cuaresma en TV3...”, decían los usuarios, incrédulos.

‘Pero quién está al mando de TV3, ¿un Imán?’

En el reportaje, varias mujeres musulmanas se lamentan ante la visión que se tiene sobre el papel de la mujer en el islam. El velo es “una elección personal tomada en total libertad”, explica una de ellas. Otra insiste en el hecho de que “nunca se invita” a las mujeres musulmanas a participar en este debate.

Por el tono de la noticia resulta evidente que TV3, que es conocida por su orientación ‘woke’, no plantea ningún punto problemático al islam. Menos aún las dinámicas misóginas de esta religión. Sin embargo, la indignación de los usuarios no tardó en reflejarse en redes sociales. Muchos no dan crédito ante el nulo análisis crítico de TV3.

“Pero quién está al mando de TV3, ¿un Imán?”. “¿Pero no veis que esto va en contra de la historia de la lucha occidental en favor de la igualdad de géneros?. Hacéis la noticia como curiosidad y no hay ni una brizna de crítica”. “También es tiempo de cuaresma, no he visto ningún reportaje de las familias que rompen el ayuno del viernes”. “Estamos acabados, y parte es gracias a gentuza como vosotros”, dicen los usuarios

Con la reciente problemática de Salt como fondo de este reportaje, cada vez se hace más patente el divorcio entre TV3 y la sociedad catalana. Basta acudir a las redes para comprobar el desprecio que despierta la línea editorial de TV3. Este es un nuevo ejemplo de la tensión latente que hay en Cataluña con la multiculturalidad y el islam en particular.