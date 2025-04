El PP demana investigar les paraules de la diputada de la CUP sobre la violència a Salt

Una de les notícies que durant les últimes jornades va tenir més recorregut mediàtic va ser la dels disturbis a Salt després del desnonament de l'imam de la ciutat. Poc després d'aquest episodi de desordres públics, la tensió es va traslladar al Parlament, i ho va fer amb veu pròpia. En unes declaracions molt polèmiques, la diputada de la CUP, Laure Vega, va aplaudir i reivindicar la violència contra els agents dels mossos.

Fent servir les paraules de l'humorista Manel Vidal, Laure Vega va defensar la violència com un fenomen cultural. "A Catalunya, tirar pedres als mossos i cremar contenidors és un fet cultural propi. Enhorabona a la comunitat musulmana de Salt per la seva plena integració. Sou exemple", va dir la diputada. De fet, Vega va voler establir un paral·lelisme entre la situació de Salt i uns disturbis ocorreguts a Barcelona l'any 1845 arran d'una corrida de toros:

Aquestes paraules van desencadenar una agra polèmica que s'ha traduït fins i tot en denúncies formals. El sindicat independent de mossos, USPAC, per exemple, va denunciar aquestes declaracions davant el Parlament. "Declaracions irresponsables, vergonyoses i perilloses", van afirmar des del sindicat. Per la seva banda, la diputada Vega va defensar que la seva intervenció tenia un esperit humorístic i que el sindicat policial tenia una "comprensió lectora justa".

El PP demana un informe

Ara, la polèmica continua. Com ha pogut saber E-Notícies, el grup parlamentari del PP ha posat en marxa una petició davant la Mesa del Parlament perquè els serveis jurídics de la cambra redactin un informe sobre les paraules de la dirigent cupaire. "Són unes afirmacions que, encara que pronunciades en seu parlamentària, són ofensives i vexatòries", diuen des del PP català.

El diputat Alberto Villagrasa explica a E-Notícies que aquests són "discursos violents de forma molt expressa". "Autèntiques barbaritats", conclou. I a propòsit dels discursos d'odi, tan en voga en aquests moments al Parlament per la maniobra per limitar a Vox i AC, el diputat Villagrasa assenyala que "des de l'esquerra radical hi ha discursos d'odi dins del Parlament".

De fet, en una recent intervenció parlamentària, Villagrasa es permetia ironitzar amb la postura de la CUP. "Entenc que si demà algú es presenta a la seu de la CUP i la pedreguen, estaran feliços i contents perquè serà un fet cultural seu", va raonar Villagrasa des del faristol.

Finalment, des del PP demanen que es depurin possibles vulneracions de "la legislació penal i el codi de conducta dels membres del Parlament". En tal cas, la diputada Vega s'enfrontaria a la corresponent sanció que contempli el codi de conducta. Ara la pilota està a la teulada de la Mesa del Parlament, que haurà de decidir si dona ordre als serveis jurídics de realitzar aquest informe.