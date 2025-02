Toni Comín reapareix després de ser denunciat per assetjament i les xarxes l'enfonsen

Toni Comín és ara mateix, probablement, el polític més impopular de Catalunya. A les greus acusacions de corrupció que l'acorralen des de fa mesos s'hi suma la denúncia d'un excol·laborador seu per assetjament sexual i psicològic.

L'eurodiputat no només no ha estat relegat de totes les seves funcions, sinó que a més aspira a presidir el Consell de la República (CdR).

En ple terratrèmol per les noves acusacions, Comín ha reaparegut per fer campanya en vigílies de les eleccions al Consell. A través d'un vídeo a les seves xarxes socials ha demanat "deixar de barallar-nos entre nosaltres i centrar-nos en el nostre enemic que és l'Estat".

El seu missatge ha suscitat nombroses reaccions, i no precisament positives.

Cal recordar que fa pocs dies un exassessor seu el va denunciar per presumpte assetjament quan preparaven la campanya de les europees (juny 2024). Dies abans Valtònyc havia arremès també contra ell amb acusacions molt dures.

Aquestes denúncies se sumen a les reiterades acusacions de corrupció que pesen sobre l'exvicepresident del CdR.

Després de les acusacions per assetjament Comín va emetre un comunicat defensant la seva innocència i denunciant una campanya de desprestigi contra ell. Ara reapareix amb un vídeo de campanya. A jutjar pels comentaris ho tindrà difícil per recuperar la confiança dels seus.

Destrossen a Toni Comín a X

"Ja n'hi ha prou de fer-nos passar més i més vergonya, vés-te'n ja".

"Fes-nos el favor de deixar-ho, estàs fent un dany irreparable al Consell".

"Una altra eina que heu destrossat, quants diners heu malversat entre quotes, sopars grocs i caixes de solidaritat".

Són només alguns dels comentaris que acusen Toni Comín de "patètic", "mentider", "vividor" i fins i tot "xoriço". "Es creu que està per sobre del bé i del mal", critiquen, i li demanen que "torni els diners que s'ha endut". Però també apunten més amunt, afirmant que "la responsabilitat és de Carles Puigdemont".

Així mateix disparen contra el Consell de la República, una entitat que per a molts "ja no serveix per a res".

Maniobra de Puigdemont?

Mentrestant, Carles Puigdemont segueix guardant silenci malgrat les greus acusacions de qui fins ara havia estat el seu protegit. Però la seva mà dreta a l'exili, l'exconseller Lluís Puig, ha mostrat el seu suport explícit a la candidatura alternativa a Comín. La qual cosa ha estat vista com una maniobra de Puigdemont per, de forma indirecta, sabotejar Toni Comín i apartar-lo de la primera línia.

Ja es va especular que Puigdemont estava darrere les acusacions de Valtònyc contra Comín. La realitat és que Comín s'ha convertit en algú incòmode per a Junts en ple procés de rellançament del partit.

Puigdemont ha evitat fins ara tocar el seu protegit, però les acusacions d'assetjament sexual han canviat alguna cosa. Però el declivi de Comín tampoc pot dissociar-se del fracàs del processisme i el propi Puigdemont. Lluny de ser un cas aïllat és símptoma de la decadència d'una elit processista embriagada de poder.