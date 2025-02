VÍDEO | En els últims 8 anys s'han duplicat els homicidis a Catalunya

En tan sols cinc dies hi ha hagut cinc crims a Catalunya. Són, sens dubte, unes xifres preocupants. Tanmateix, el més alarmant no és només això. És la tendència que es viu a tot el territori català.

En 8 anys, els assassinats (siguin consumats o en grau de temptativa) s'han duplicat, passant de 139 en els 9 primers mesos de 2016 a 279 en el mateix període de l'any 2024. També augmenten respecte al 2023, en què hi va haver pràcticament els mateixos homicidis o intents d'homicidi (310) en tot l'any que en els primers 9 mesos de 2024 (279). En els 9 primers mesos de 2023 hi va haver 241 casos.

A més d'aquestes xifres, en aquest vídeo (que podeu veure a la part superior d'aquesta notícia) comentem com ho fan les administracions a l'hora de maquillar l'evident problema al qual s'enfronta Catalunya. Un intent d'endolcir les coses i manipulant dades perquè no se'ls trenqui el relat que tot va bé, que són només percepcions i que no cal generar alarmisme (malgrat el clar augment de la violència a tot el territori català).