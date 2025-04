El test de mates de 4t d'ESO que alerta del baix nivell de l'educació a Catalunya

Una publicació en xarxes socials ha desfermat (un altre) debat sobre la mala situació de l'educació a Catalunya. Una usuària que respon al nom de Margalida Llompart va compartir en xarxes una imatge d'un examen de matemàtiques. El test correspon a l'avaluació de final d'etapa de quart d'ESO, i el seu nivell ha sorprès pel baix que era.

La publicació ha superat les 160.000 visualitzacions i ha generat centenars de reaccions. La majoria d'usuaris s'han mostrat indignats davant aquest nou exemple del deteriorament educatiu. Per la seva banda, la usuària també es mostrava incrèdula: "avaluació final de quart d'ESO. Sí, ho heu llegit bé. No m'he equivocat: QUART d'ESO":

Entre les respostes, es llegeixen coses com "Això sembla de quart de primària" o "Això és real?". Altres comentaris recorden nivells educatius previs, remarcant el greuge comparatiu. "Jo era de lletres, però juraria que en segon de BUP feia derivades i integrals", diu una usuària.

Les dades educatives confirmen el retrocés en matemàtiques

Més enllà del debat viral, les dades oficials reforcen la preocupació ciutadana per l'educació. En concret, les dades de PISA confirmen la degradació en àrees com les matemàtiques i les ciències.

En matemàtiques, per exemple, només el 17% de l'alumnat català assoleix un nivell alt. En comparació, la mitjana a Espanya és del 21%, i a l'OCDE, molt més alta. Els alumnes de quart de primària catalans van treure 489 punts enfront dels 525 de l'OCDE.

En ciències, Catalunya es queda amb 502 punts, per sota de la mitjana europea. Comunitats com Astúries, en canvi, superen fins i tot els 528 punts, a l'altura de països molt avançats en educació com Noruega. Catalunya, en canvi, queda endarrerida en tots els indicadors clau.

D'altra banda, l'informe PISA va advertir del gran nombre de suspesos en matemàtiques. Segons les últimes dades, que van suposar un terratrèmol per al Govern del president Aragonès, el 42% de l'alumnat català no assolien ni el nivell mínim.

Finalment, els experts assenyalen que la causa no és només econòmica. El 2023, per exemple, es van destinar 8 milions d'euros en exclusiva per reforçar les matemàtiques. No obstant això, el debat apunta de ple al model pedagògic, no només al finançament.