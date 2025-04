El test de mates de 4º de ESO que alerta del bajo nivel de la educación en Cataluña

Una publicación en redes sociales ha desatado (otro) debate sobre la mala situación de la educación en Cataluña. Una usuaria que responde al nombre de Margalida Llompart compartió en redes una imagen de un examen de matemáticas. El test corresponde a la evaluación de final de etapa de cuarto de ESO, y su nivel ha sorprendido por lo bajo que era.

La publicación ha superado las 160.000 visualizaciones y ha generado cientos de reacciones. La mayoría de usuarios se han mostrado indignados ante este nuevo ejemplo del deterioro educativo. Por su parte, la usuaria también se mostraba incrédula: "evaluación final de cuarto de ESO. Sí, lo habéis leído bien. No me he equivocado: CUARTO de ESO":

Entre las respuestas, se leen cosas como “Esto parece de cuarto de primaria” o “¿Esto es real?”. Otros comentarios recuerdan niveles educativos previos, remarcando el agravio comparativo.“Yo era de letras, pero juraría que en segundo de BUP hacía derivadas e integrales”, dice una usuaria.

Los datos educativos confirman el retroceso en matemáticas

Más allá del debate viral, los datos oficiales refuerzan la preocupación ciudadana por la educación. En concreto, los datos de PISA confirman la degradación en áreas como las matemáticas y las ciencias.

En matemáticas, por ejemplo, solo el 17% del alumnado catalán alcanza un nivel alto. En comparación, la media en España es del 21%, y en la OCDE, mucho más alta. Los alumnos de cuarto de primaria catalanes sacaron 489 puntos frente a los 525 de la OCDE.

En ciencias, Cataluña se queda con 502 puntos, por debajo de la media europea. Comunidades como Asturias, en cambio, superan incluso los 528 puntos, a la altura de países muy avanzados en educación como Noruega. Cataluña, en cambio, queda rezagada en todos los indicadores clave.

Por otra parte, el informe PISA advirtió del gran número de suspensos en matemáticas. Según los últimos datos, que supusieron un terremoto para el Govern del presidente Aragonès, el 42% del alumnado catalán no alcanzaba ni el nivel mínimo.

Finalmente, los expertos señalan que la causa no es solo económica. En 2023, por ejemplo, se destinaron 8 millones de euros en exclusiva para reforzar las matemáticas. Sin embargo, el debate apunta de lleno al modelo pedagógico, no solo a la financiación.