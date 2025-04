El sonor clatellot a Carles Puigdemont després de ficar-se una altra vegada amb Donald Trump

Rehén de la llei d'amnistia que ell mateix va impulsar amb el PSOE, l'expresident Puigdemont es dedica a teoritzar des de Waterloo. El seu vehicle de comunicació són les xarxes socials. És molt habitual que l'expresident ens ofereixi llargues anàlisis sobre algun tema d'actualitat.

En aquest cas, l'actualitat és Donald Trump, que ha posat potes enlaire el comerç mundial amb la seva política aranzelària. Això no li és aliè a Puigdemont. El líder de Junts s'ha pronunciat a les xarxes sobre aquest assumpte, advertint que "la factura de Trump no serà barata".

"S'acaba l'era de la globalització tal com l'hem entès fins ara, i comença una nova, de desenvolupament incert", diu Puigdemont. Tot i que el més destacat del seu missatge és l'acceptació que Trump compleix el que va prometre en campanya. "Fa el que va dir que faria, per tant cap sorpresa", assenyala Puigdemont.

Això no ha passat desapercebut als usuaris a les xarxes socials. Perquè si precisament un polític català no ha complert la seva paraula, aquest és Carles Puigdemont. I com ve sent habitual, usuaris nacionalistes molt desencantats amb el procés li han recordat a Puigdemont les seves mentides.

Les més destacades són dues. La primera és que aplicaria el resultat del referèndum del 2017 "sense dilacions ni excuses". La segona, més recent, és que va dir que "Pedro Sánchez no serà president amb els vots de Junts". De fet, Puigdemont no va estalviar en qualificatius contra Sánchez: "menteix i incompleix, no li compraries un cotxe de segona mà":

Puigdemont vs Trump

En qualsevol cas, aquesta no és la primera vegada que Puigdemont carrega contra el president de la nació més poderosa de la Terra. Fa poc, per exemple, Puigdemont es mostrava molt preocupat per la figura de Trump i el que està representant. Amb la grandiloqüència habitual de l'expresident, Puigdemont advertia que Trump és "una esmena al sistema democràtic impulsat des de la Il·lustració".

Aquesta classe de crítiques cibernètiques no tindrien gaire recorregut a les xarxes si no fos perquè Puigdemont té problemes més prioritaris. A més dels problemes de Catalunya i del col·lapse del processisme, Puigdemont ha trobat en Sílvia Orriols un dur competidor per al mateix electorat. L'últim CEO mostrava que Aliança Catalana ja li roba de l'ordre de set diputats a Junts.