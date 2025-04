ERC, contra les cordes, llança una ofensiva contra fake news i discursos d'odi

PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP han posat en marxa una comissió al Parlament per aturar el "feixisme" i els "discursos d'odi". Encara que cada partit tingui els seus interessos particulars, això reflecteix un nou retrocés de l'establishment davant els canvis sociològics de Catalunya. En el cas d'ERC, la situació es presenta molt clara.

Després d'un gran fracàs electoral, deriva ideològica i guerra interna, ERC necessita més que ningú atiar l'estratègia de la por per aconseguir protagonisme. En qualsevol cas, no és res nou. Tots els partits progressistes d'Europa encenen les alarmes amb la retòrica del "feixisme", l'"extrema dreta", les "fake news", etc.

"Davant l'augment dels discursos contra els drets humans i que posen en risc la convivència, la cohesió social i la mateixa democràcia, impulsem al Parlament una comissió d'estudi sobre els discursos d'odi". Així s'expressava a les xarxes el vicesecretari general de comunicació d'ERC, Isaac Albert, presentant aquesta mesura.

Segons Albert, aquesta comissió s'encarregarà d'identificar els orígens d'aquests discursos, els seus canals de difusió i els col·lectius als quals afecten. Amb la transcendència habitual del processisme, Albert va assenyalar que "ens hi juguem el futur del país". A més d'"impulsar" aquesta comissió, Albert assenyalava que també han "impulsat" canvis en la llei audiovisual catalana amb el mateix fi:

Les reaccions a les xarxes

Les declaracions d'Isaac Albert no han estat ben rebudes per part de l'opinió pública. Molts usuaris a les xarxes socials van acusar el partit de fomentar la censura i restringir la llibertat d'expressió. "Sou uns nous censors que decidiran què es pot dir i què no?", preguntava un usuari.

I és que molts veuen aquestes propostes com una forma d'imposar control sobre els mitjans i plataformes digitals. "El combat contra les publicacions del tipus que siguin sempre són censura", recordava un altre usuari. "És l'únic que sabeu fer: comissions i endollar amics", deia un altre amb gran indignació.

Certament, aquesta és una altra reacció de replegament i impotència per part dels partits sistèmics. A més, no està clara l'eficàcia d'aquest tipus de mesures. Entre altres coses, perquè els partits sistèmics ja no controlen tots els canals de comunicació, començant per les xarxes socials.