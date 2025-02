Carles Puigdemont critica Trump i les respostes de la gent evidencien el seu declivi

L'independentisme ha tocat fons i el seu gran líder, Carles Puigdemont, no para de perdre suport. És la conclusió de l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). Aquest sondeig confirma el declivi del processisme i dels seus líders, encara que són ells mateixos els qui s'entesten a demostrar-ho cada dia.

Carles Puigdemont fa temps que utilitza el mantra de l'extrema dreta per tapar les seves vergonyes. Aquesta vegada ha anat al fàcil, carregant contra Donald Trump i Elon Musk. Però li ha acabat sortint el tret per la culata.

El president de Junts volia reivindicar-se a si mateix com a líder del progrés, la igualtat i la llibertat en un món amenaçat per l'autoritarisme. Però la seva publicació a X s'ha omplert de comentaris en contra. Mentrestant, continua guardant silenci sobre temes incòmodes com el relleu de Toni Comín al Parlament Europeu.

Crítiques ferotges a Puigdemont

No són bons moments per a Junts i Carles Puigdemont. L'expresident va perdre la seva aura d'intocable quan va investir Pedro Sánchez, i des de llavors se li acumulen els problemes. El Consell de la República fa aigües, a Europa li han perdut el respecte i la seva formació no deixa de perdre vots en cada nova elecció.

L'escàndol al voltant de Toni Comín ha danyat molt la imatge del seu partit i del mateix Puigdemont. La seva posició a Madrid tampoc és fàcil, ja que el PSOE continua incomplint els acords i la temptació d'aliar-se amb el PP continua creixent.

Davant aquest panorama, el president de Junts s'ha convertit en tot un expert a desviar l'atenció.

En el seu perfil de X s'ha referit als suposats plans de l'administració Trump per desmantellar la investigació científica. Puigdemont ha afirmat que el de Trump i Musk "no és un gir cap a la dreta" sinó "alguna cosa molt pitjor". Ho ha definit com "una esmena al sistema democràtic impulsat des de la Il·lustració, que vinculava el coneixement amb el progrés, la igualtat i la llibertat".

Li responen que "per si no ho sap, a Catalunya som líders en violacions, els carrers van plens de multireincidents i llencem desenes de milions en menes. Tot això mentre tanquen serveis d'hospitals perquè no hi ha diners i les escoles porten anys amb barracons".

És un dels missatges de catalans indignats amb el tuit de Puigdemont. De fet, són molts els qui l'acusen de ser el responsable d'aquest desastre.

Li diuen que menys donar lliçons a l'estranger i més preocupar-se de casa seva. "Preocupa't de Catalunya i de la independència, que fa set anys del teu error i has estat incapaç de tancar el pas a Illa", afirma un usuari. Un altre que "la llibertat comença a casa i no als Estats Units", i li diu lacai del 155.