VÍDEO: Una esportista es nega a competir contra un home autoidentificat com a dona

Nou episodi de rebel·lió d'esportistes dones davant la imposició woke d'haver de competir amb homes autoidentificats com a dona. La protagonista del vídeo que s'ha fet viral és l'esgrimista Stephanie Turner. Va ocórrer durant l'obert de Maryland el passat cap de setmana, i les imatges estan corrent com la pólvora.

L'organització del torneig li va obligar a competir contra l'atleta trans Redmond Sullivan, de gènere masculí però que es considera una dona.

Les autoritats esportives consideren que l'autoidentificació de gènere és suficient per incloure homes en competicions femenines. Però cada vegada són més les atletes dones que ho estan denunciant, i que es neguen a competir contra dones trans.

En aquest cas, la lluitadora d'esgrima Stephanie Turner es va treure la màscara i es va agenollar davant del seu oponent. Va comunicar al jutge la seva intenció de no competir contra el seu oponent davant l'avantatge físic que li atorga ser un home.

Ella mateixa ha explicat que va prendre la decisió la nit anterior, en veure que li havia tocat com a oponent a Sullivan. L'esgrimista ja coneixia el cas, perquè havia llegit un article sobre aquesta atleta trans l'any passat.

"Vaig veure que anava a competir amb Redmond, i em vaig dir a mi mateixa està bé, em posaré de genolls", va afirmar a Fox News. A més va explicar les seves raons. "Els vaig dir que em negava a practicar esgrima perquè aquesta persona és un home i jo una dona, i això és un torneig de dones".

El coratge de Turner

Turner assegura que en el moment de fer-ho estava nerviosa, però també segura de la seva decisió. "Ho sento, no puc fer això, sóc una dona i ell un home, i això és un torneig femení", li va dir al jutge.

Assegura que va actuar com a protesta contra la federació nord-americana, que ha ignorat de forma reiterada les protestes de les dones sobre aquesta situació.

Segons relata ella mateixa, Redmond se li va acostar per interessar-se pel seu estat en pensar que s'havia lesionat. Ella li va dir que "et tinc molt d'afecte i respecte", però que "no puc fer esgrima amb tu". El seu oponent li va dir que comptava amb el suport de la federació, i li va advertir que si no lluitava rebria una greu sanció.

Efectivament, Turner va ser expulsada del torneig "per infraccions greus de les regles o comportament antiesportiu".

Més tard, van mostrar a l'atleta una còpia de la política transgènere de la federació i li van fer signar un document on acceptava la sanció imposada. Turner va signar el document prèvia protesta, i va ser conduïda a l'exterior del recinte.

Comunicat de la USA Fencing

USA Fencing, la federació nord-americana d'esgrima, va emetre un comunicat sobre l'incident. Asseguren haver promulgat el 2023 la seva política per a atletes transgèneres i no binaris. Aquesta es basa en el principi que "totes les persones han de tenir la possibilitat de participar en esports".

"Respectem els punts de vista de totes les parts", diu el comunicat, "i és important que la comunitat de l'esgrima participi del debat". Però alhora demanen "respecte" en els seus tornejos, i deixen clar que s'ha de seguir la normativa acordada.

Turner espera que el seu gest, captat en imatges i viralitzat a les xarxes, serveixi per conscienciar sobre aquesta problemàtica. Les dones atletes contràries a la participació de trans en competicions femenines s'estan organitzant en plataformes com ICONS. Turner és conscient que "puc haver arruïnat la meva trajectòria esportiva", però considera més important "defensar l'esport femení".