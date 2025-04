La justícia tomba el veto de la UAB al sindicat S'ha Acabat a la fira d'entitats

La justícia ha fallat a favor de S'ha Acabat, permetent-li participar en la fira d'entitats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'esdeveniment se celebrarà aquest dimecres. Aquesta decisió arriba després que la UAB prohibís a l'entitat constitucionalista instal·lar la seva carpa informativa.

La universitat havia argumentat que la presència de S'ha Acabat podria generar un "mal ambient". A més, alertaven de la possible assistència de "polítics oportunistes" i mitjans no controlats. L'entitat, inscrita en el registre d'associacions, va ser sorpresa per la negativa, ja que mai abans se'ls havia impedit participar en aquest esdeveniment.

Andrea Llopart, presidenta de S'ha Acabat, va denunciar la situació. En declaracions a El Debate, Llopart explica que la universitat els responsabilitzava d'incidents ocorreguts en edicions anteriors. Però, en realitat, aquests fets van ser causats per atacs de grups radicals, que no toleren la presència de dissidència.

De fet, Llopart destaca que la UAB permet la participació d'altres entitats amb ideologies contràries. Assenyala, per exemple, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Plataforma Antifeixista podien estar presents, malgrat generar situacions de conflicte. La presidenta de l'entitat va subratllar la "injustícia" de la decisió, assenyalant que la universitat discriminava a S'ha Acabat per la seva ideologia:

Un altre fracàs per al rector

El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha estat assenyalat per S'ha Acabat com a responsable de dificultar la presència de l'entitat a la universitat. Segons denuncien des de l'organització, en els últims anys han patit múltiples atacs, entre ells la destrucció de sis carpes informatives. A més, assenyalen que se'ls ha impedit organitzar actes a través de dos escarnis i cinc incidents ocorreguts durant la fira d'associacions del centre.

Aquest conflicte no és nou, ja que la UAB ha estat condemnada per vulnerar drets fonamentals en ocasions anteriors. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictaminar que la universitat havia atemptat contra el dret a l'educació, la llibertat d'expressió i la llibertat ideològica. Així mateix, el TSJC va reconèixer que la UAB havia discriminat a S'ha Acabat per raó de la seva ideologia, un fall que subratlla el tracte desigual que l'entitat ha rebut en l'àmbit universitari.