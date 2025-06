Les xarxes socials s'omplen de testimonis d'agressions d'estrangers a Catalunya

Diverses publicacions a les xarxes socials han posat el focus en un fenomen que genera una creixent preocupació ciutadana a Catalunya. Són testimonis sobre agressions i actes delictius comesos per grups de joves estrangers. Una altra vegada, les xarxes socials s'han convertit en espais on nombrosos usuaris comparteixen experiències personals o properes que relaten episodis de violència, robatoris o amenaces.

Els testimonis s'han acumulat en un fil de X que va acabar fent-se viral. Un dels testimonis més compartits, per exemple, descriu com un grup de més de quinze adolescents d'origen magribí va increpar dues nenes de 13 anys durant una fira a Manresa. Un altre relat esmenta una pallissa a un menor, també en el marc d'una celebració pública, que va acabar amb pèrdua de coneixement i perforació del timpà. La seva germana, testimoni del fet, ara pateix episodis de pànic en veure joves amb un perfil similar:

Altres missatges fan referència a intents d'agressió en intentar impedir l'accés a zones privades o al robatori de diners i telèfons mòbils durant esdeveniments populars, com la fira de l’Ascensió a Granollers. En aquest darrer cas, les víctimes eren menors de tretze anys.

La realitat de les dades

Paral·lelament a la difusió d'aquests relats a les xarxes, les dades oficials recentment divulgades reforcen la percepció d'inseguretat associada a la participació d'estrangers en fets delictius. Segons informació del Ministeri de l'Interior, obtinguda a través d'una petició formal del partit Vox, el 84,2% dels detinguts per delictes greus a Barcelona durant l'últim any van ser persones de nacionalitat estrangera. Aquesta xifra inclou delictes com furts, robatoris amb violència, agressions sexuals, ocupacions il·legals i tràfic de drogues.

El percentatge d'estrangers detinguts és especialment elevat en determinades categories: 91% en furts, 83,5% en robatoris amb violència, 73% en agressions sexuals i 87,5% en ocupacions. Tot i que en homicidis la proporció baixa al 59%, continua sent majoritària. En el cas del tràfic de drogues, el 74,14% dels detinguts també correspon a estrangers.

La preocupació ciutadana també està relacionada amb el fenomen de la multireincidència. Les xifres indiquen que més del 80% dels delinqüents reincidents a Barcelona són menors d'origen estranger, segons dades creuades amb informes de la Guàrdia Urbana.